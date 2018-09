Kate Middleton, premurosa e attiva come tutte le mamme in questo periodo, si è recata a fare shopping con i figli, il principe George e la principessa Charlotte, per il rientro a scuola: andando, però, a comprare le scarpe nuove per l’inizio del trimestre – visto che in Inghilterra fanno parte della divisa d’ordinanza -, la Duchessa di Cambridge ha commesso un errore di distrazione. Una piccola svista che avrebbe potuto commettere qualsiasi altro genitore e per questo fa sorridere e pensare che, nonostante l’apparenza di perfezione, anche Kate è alla fine una mamma come tutte le altre.

Secondo il magazine Hello!, infatti, la moglie del principe William ha portato il figlio maggiore e la figlia da Peter Jones, uno store in partnership con John Lewis, rivenditore della divisa di George, nella zona di Chelsea, a Londra. Una fonte che ha assistito alla visita ha riferito alla rivista che Kate Middleton è stata costretto a prendere in prestito un paio di calze al negozio affinché George e Charlotte potessero provare le scarpe, in quanto i principini indossavano entrambi dei sandali estivi senza calzini. Poco male per questo piccolo “errore da principiante”, strano tuttavia in una donna che ha già tre figli.

Nel frattempo, questa settimana, George è tornato alla sua scuola primaria, la Thomas’s Battersea, dove ha iniziato un anno impegnativo: non solo avrà una nuova classe e nuovi compagni, ma si troverà anche ad affrontare nuovi argomenti come Scienze, Storia e Geografia, approfondendo maggiormente anche la Matematica.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge aiuteranno il figlio a svolgere i compiti, e George dovrebbe anche leggere 10 minuti al giorno e completare un esercizio di ortografia a settimana. Tra le attività extra-scolastiche proposte lezioni di Teatro, Arte e Balletto.

Charlotte è tornata invece alla Willows Nursery School mercoledì scorso, ed Hello! ha riferito che Kate l’avrebbe accompagnata a scuola.