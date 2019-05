La Principessa Charlotte compie 4 anni, e a Palazzo la festeggiano con nuove foto scattate da mamma Kate Middleton. Come accaduto la scorsa settimana per il primo compleanno del Principe Louis, ieri 1° maggio alle 23:30 circa sui profili social di Kensington Palace sono state diffuse le foto inedite della piccola di casa.

Nata il 2 maggio 2015, Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor è la secondogenita di Kate Middleton e del Principe William.

Sguardo furbetto, molto vivace e per nulla intimorito dalla macchina fotografica, la Principessa Charlotte è definita l’uragano di casa, tanto che la Regina Elisabetta II la chiama The Boss. Le foto, come di consueto, sono state scattate dalla Duchessa di Cambridge, che ama ritrarre i suoi bambini nella campagna inglese.

Infatti, le foto sono state scattate in parte nella campagna del Norfolk, e in parte al Burnham Horse Trials, sempre nella zona. Questi scatti vengono dalla stessa giornata nella quale abbiamo visto la Principessa Charlotte e il Principe George divertirsi alle giostre con i genitori, la cuginetta Mia e Zara e Mike Tindall. Tutte e tre le foto sono state scattate quindi nel mese di aprile.

Simile ai Windsor nelle espressioni, ma identica a mamma Kate nell’energia, la Principessa di casa è quarta in linea di successione al trono inglese. Non teme il confronto con suo fratello George, re del web, e pare che a casa sia lei a comandare.

“Non è affatto timida, è brillante, sia nella mente che nella personalità” sostengono voci di palazzo. Secondo la rivista Tatler, la Principessa Charlotte inizierà la scuola a settembre, nello stesso istituto del fratello George, la Thomas’s Battersea. Siamo sicuri che gli affettuosi genitori non mancheranno di documentare con le immagini il primo importate giorno di scuola, come successo allora per Baby George. Attendiamo con curiosità questo momento!