Il Principe Louis di Cambridge festeggia il suo 1° compleanno, e mamma Kate Middleton e papà Principe William celebrano l’evento rilasciando nuove foto ufficiali del bambino. Le immagini, pubblicate sul profilo Instagram ufficiale dei Duchi di Cambridge, sono state scattate dalla stessa Duchessa di Cambridge, e hanno raggiunto in poco tempo un numero record di like.

Fotografie davvero molto attese dato che, a differenza dei suoi fratelli, i Principi George e Charlotte, Louis non compare mai pubblicamente al fianco dei suoi genitori. Non vedevamo, infatti, il Principino dalla cartolina natalizia dei Duchi di Cambridge.

La prima osservazione spontanea, guandando queste nuove foto realizzate per il 1° compleanno del Principe Louis, è la sua grande somiglianza con George, pr quanto riguarda gli occhi, e con Charlotte, per la bocca. Molti sostengono che Louis sia identico a mamma Kate alla sua età, e lo provano accostando foto della Duchessa da piccola e del Principe. Il Royal Baby appare felice e sorridente in queste immagini inedite, scattate da Kate Middleton nella loro casa di Norfolk. Infatti, come ormai da tradizione, le immagini dei piccoli di casa Windsor sono sempre scattate dalla Duchessa, una vera appassionata di fotografia.

Louis, nato il 23 aprile 2018, sarà ancora per poco il più piccolo della Royal Family. Imminente è l’arrivo del figlio (o della figlia) di Meghan Markle e del Principe Harry, proprio a pochi giorni dal compleanno di Louis e della Regina Elisabetta II (21 aprile).

Le foto del Principe Louis hanno catturato l’attenzione di tutti, con oltre un milione di like su Instagram. Tanti i commenti e gli auguri da parte di sudditi e fan da tutto il mondo.

Baby George dovrà temere per la sua corona di Re dei Social ora che Louis sta conquistando i cuori (e i like!) di tutti?