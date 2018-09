Sia Kate Middleton, sia Meghan Markle hanno un look unico: i loro fan adorano ammirare gli abiti e i gioielli che entrambe sfoggiano ogni volta che si presenta un’occasione reale e non sorprende, perciò, che le loro scelte influenzino mode e acquisti. Tra le due, però, è Kate a confermarsi regina indiscussa di stile.

A confermarlo l’annuale rapporto di vendita al dettaglio nel Regno Unito di eBay, secondo cui la duchessa di Cambridge ha confermato il suo ruolo di influencer sulle abitudini di acquisto dei connazionali. Meghan, invece, la segue al secondo posto, pur essendo stata più a lungo sotto i riflettori negli ultimi mesi. Kate Middleton occupa il primo gradino del podio grazie al suo stile inconfondibile.

“Vediamo sempre un aumento nelle ricerche intorno agli eventi reali storici e il 2018 è stato un anno eccezionale per le piccole imprese su eBay, con la nascita del principe Louis e il matrimonio di Harry e Meghan a trainare gli acquisti in tutta la nazione“, ha spiegato Rob Hattrell, vice presidente di eBay UK.

Sul portale, le ricerche di cappotti su misura per la maternità sono più che triplicate da quando a novembre scorso Kate ha annunciato che aspettava il suo terzo figlio. L’effetto Kate è stato evidente anche ad aprile, quando la duchessa è apparsa fuori dalla Lindo Wing del St. Mary Hospital di Londra con il piccolo Louis in braccio e indosso un abito di Jenny Packham: le ricerche per la designer sono più che raddoppiate.

Meghan, a sua volta, ha dimostrato la sua influenza durante il suo matrimonio reale a maggio: dopo aver indossato il suo abito da sposa Givenchy e aver camminato lungo la navata per sposare il principe Harry, le ricerche per la maison francese sono aumentate del sessanta per cento.

Ma, nella lista, non ci sono solo Kate Middleton e Meghan Markle ad aver avuto un’influenza enorme sulla moda britannica quest’anno. Insieme a loro, al terzo posto sul podio, c’è infatti la principessa Charlotte. La secondogenita di William e Kate sta già muovendo i primi passi come esempio di stile e garbo, che sembra aver ereditato dalla nonna Diana e dalla bisnonna, la regina Elisabetta. Secondo i dati riportati da eBay, per esempio, la coroncina di fiori indossata con l’abito come damigella d’onore per il matrimonio di zio Harry ha influenzato la ricerca di prodotti simili su eBay del sessanta per cento. Suo fratello, il principe George, la segue al quarto posto nel sondaggio, mentre la sovrana d’Inghilterra Elisabetta II si ferma al quinto.