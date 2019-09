Kate Middleton e Letizia Ortiz sembrano gemelle di stile, scegliendo look che spesso si assomigliano. Secondo i media inglesi la Regina di Spagna starebbe seguendo i passi della Duchessa di Cambridge, sempre più influencer tra i Reali europei. Sarà così o le due donne prendono spunto una dall’altra?

Certo è che Kate e Letizia (insieme alla new entry Meghan Markle) sono sempre più seguite dalle riviste e dai blog di moda per il loro stile impeccabile. Più bon-ton la futura sovrana d’Inghilterra, a volte audace la Regina di Spagna. L’eleganza le accomuna, e spesso vediamo abiti indosso a una che ci ricordano un outfit dell’altra.

Che si tratti delle fantasie floreali o di total look, i richiami sono sempre più frequenti, per questo oggi abbiamo deciso di proporvi quattro look che rendono Kate Middleton e Letizia Ortiz gemelle di stile.

I 4 look identici di Kate e Letizia

L’abito rosso della Regina Sofia

Nei mesi scorsi Letizia Ortiz ha indossato un abito rosso anni ’80 della Regina Sofia. Si tratta di uno splendido vestito vintage in seta, indossato dalla Regina di Spagna come gesto di pace, dopo gli scontri con la madre del Re Felipe.

Durante un viaggio a Berlino nel 2017 Kate Middleton aveva indossato un abito molto simile, rosso, in seta, con gonna a pieghe e maniche a sbuffo.

Le fantasie floreali

Tra i look preferiti della Duchessa e della Regina di Spagna ci sono sicuramente gli abiti primaverili e estivi con fantasie floreali. Entrambe li hanno indossati in varie occasioni ufficiali, in tonalità pastello e lunghi fino alle caviglie. In foto Letizia indossa un vestito Sandro Paris e Kate un abito Erdem.

I look total white

Se c’è qualcosa che accomuna le due Reali sono sicuramente i look in bianco. Anche in occasione della recente visita di stato dei Reali di Spagna a Londra, Kate Middleton (in Catherine Walker) e Letizia Ortiz (in Cherubina) indossavano un outfit total white con dettagli neri.

I grandi cappelli

Come ogni donna inglese che si rispetti, Kate Middleton ha una passione per i cappelli, da indossare nelle cerimonie all’aperto, come da tradizione per i Windsor. Ultimamente anche Letizia Ortiz ha scelto di indossarli, optando per uno dei designer più amati dalla Duchessa di Cambridge: Philip Treacy.