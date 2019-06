Kate Middleton in giallo per la parata in onore della Regina

Kate Middleton ha indossato un abito giallo firmato Alexander McQueen per la parata del Trooping the Colour in onore del compleanno della Regina Elisabetta II. Nonostante la sovrana compia gli anni il 21 aprile, sin dal 1748 nel Regno Unito si festeggia, con una grande parata militare e il classico affaccio al balcone di Buckingham Palace, l’8 giugno. Vera star dell’evento, però, il Principe Louis, che ha catturato l’attenzione di tutti tra applausi e smorfie.

In carrozza con Kate Middleton al suo arrivo alla parata ci sono Meghan Markle con il Principe Harry e Camilla, Duchessa di Cornovaglia. Kate e Meghan sorridono, salutano i sudditi, e scherzano tra loro. Ancora una volta in pubblico ogni accenno a tensioni e scontri tra loro viene smentito dal fare complice delle due Duchesse.

Kate Middleton indossa un abito giallo tenue, firmato Alexander McQueen, il suo stilista preferito. Il copricapo della Duchessa è stato disegnato da Philip Treacy e visto già in altre occasioni. Passando ai gioielli, Kate ha optato per il suo classico ciondolo a forma di crocifisso e orecchini di perle del Bahrain della Regina. Kate Middleton completa il look della parata con capelli elegantemente raccolti e un trucco molto naturale.

Kate Middleton e il Principe William, al fianco della Royal Family al completo, hanno attirato la massima attenzione dei media, anche grazie alla presenza del Principe Louis. Dopo il vulcano Baby George, protagonista indiscusso sul web, il piccolo di casa è pronto a seguire le sue orme.

Smorfie, sorrisi, piccoli capricci e applausi. Il Principe Louis diventa il protagonista del balcone di Buckingham Palace per la sua vivacità, oscurando i Principi George e Charlotte. Sorride divertito, applaude gli aerei della Royal Air Force, ha solo un anno ma Louis sa già cosa fare, e mamma Kate divertita torna a sorridere.