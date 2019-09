Kate Middleton ha scelto un abito da 1.800 euro – che è anche un omaggio a Lady Diana – per inaugurare il giardino da lei progettato.

La Duchessa di Cambridge è apparsa raggiante durante la cerimonia tenutasi presso Woking, nella contea di Surrey. Durante il Back to Nature Festival Kate ha inaugurato uno spazio all’aperto dedicato ai bambini, ispirato al giardino da lei progettato nei mesi scorsi per il Chelsea Flower Show.

Kate Middleton ha scelto per l’occasione un abito longuette azzurro pallido a fantasia floreale, disegnato da Emelia Wickstead, dal valore di circa 1.831 euro. La stilista era una delle preferite di Lady Diana. A pochi giorni dal ritorno a scuola di George e Charlotte, la Duchessa svolge il suo primo impegno pubblico dopo le vacanze estive.

Il suo look è completato da un paio di zeppe in corda, molto amate da Kate. Pare invece che la Regina Elisabetta II le detesti, anche se ormai si sarà rassegnata a questa piccola trasgressione della nipote acquisita.

Kate ammalia tutti, sorridente e felice, gioca con i bambini nel giardino e arriva insieme ad altri ospiti su un grande trattore. Qualcuno mormora di un pancino sospetto, anche se potrebbe essere la vita molto alta dell’abito a giocare questo scherzo.

Nel giardino, che si chiama proprio Back to Nature come il festival, la Duchessa e l’architetto paesaggista Davies White hanno inserito tanti giochi per i più piccoli, dai tappeti elastici fino a due casette sugli alberi collegate tra loro. Non mancano scivoli e altre attrazioni, oltre a piante e fiori che solitamente non crescono in città.