Kate Middleton: audace ed elegante con le spalle in mostra

Kate Middleton ha scelto un look glamour in bianco, audace ed elegante con le spalle in mostra nonostante la pioggia, per la cena di gala dell’Action on Addiction. Ancora colori brillanti, dopo l’abito giallo di Alexander McQueen per il Trooping the Colour. Il vestito di Kate Middleton per questa occasione, che avevamo già visto, è firmato Barbara Casasola. Il tutto è stato abbinato ad accessori color argento.

L’Action on Addiction, della quale la Duchessa di Cambrige è patrona dal 2012, si occupa di famiglie nelle quali ci sono membri con problemi di dipendeze gravi, come alcolismo o droga. Una delle associazioni alle quali tiene maggiormente la Duchessa, che non poteva mancare alla sua prima cena annuale. La pioggia non ha fermato Kate Middleton, splendida in bianco, con un tocco glam più del solito.

Infatti l’elegante abito da sera della stilista brasiliana Barbara Casasola, che lei aveva già indossato nel 2016, è impreziosito dagli accessori. La Duchessa ha scelto delle pump glitter Dégradé con cristalli, disegnate da Jimmy Choo. La sua borsa è una Charlie Classic Silk Clutch, completamente in seta e adornata con un’ape di cristalli. Infine gli orecchini sono dei topazi blu di Kiki McDonough.

“È fondamentale sostenere tutti coloro che si prendono cura dei bambini durante la loro crescita, soprattutto se vogliamo evitare il ciclo intergenerazionale della dipendenza“, ha detto Kate Middleton durante il suo discorso alla cena.

“La cosa straordinaria di Action on Addiction è che va oltre all’aiutare coloro che stanno soffrendo nel coraggioso viaggio verso la guarigione. Offre anche sostegno diretto ai bambini e alle famiglie colpite dalla dipendenza, per tutto il tempo necessario“.

Kate Middleton, che abbiamo visto la scorsa settimana per la prima volta in pubblico con il Principe Louis, continua senza sosta il suo lavoro in aiuto delle famiglie britanniche meno fortunate.