Kate Middleton e Melania Trump in bianco alla cena di Stato

Kate Middleton e Melania Trump hanno sfoggiato due look molto differenti durante la cena di Stato a Buckingham Palace. Continua infatti il viaggio nel Regno Unito di Donald e Melania Trump. Il Presidente degli Stati Uniti e la First Lady, dopo il primo incontro di ieri con la Regina Elisabetta II, il Principe Carlo e Camilla, hanno cenato con membri della Royal Family e personaggi della politica inglese.

Così Kate Middleton, il Principe William, il primo ministro Theresa May e altri nomi di spicco hanno cenato con Donald e Melania Trump. Assenti il Principe Harry e Meghan Markle, tra gli oltre 170 invitati. Entrambe in bianco, Kate Middleton e Melania Trump scelgono due stili differenti, una in Alexander McQueen, come sempre, e l’altra in Dior. Vediamo nel dettaglio i loro look.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Il bianco sembra essere il colore della serata. Così Kate Middleton lo sceglie per il suo abito, come la Regina stessa, Camilla, Melania Trump e la Principessa Anna. Nelle cene di stato, e non solo, la Duchessa di Cambridge opta per un lungo abito di Alexander McQueen, suo designer preferito.

L’abito è arricchito da diversi strati di pizzo arruffato, che danno un effetto movimento mentre Kate cammina. Ampio scollo, stretto in vita e largo nello strascico. Questa sera vediamo per la prima volta appuntata sul suo vestito la spilla del Reale Ordine Vittoriano, ricevuta dalla Regina nel mese di aprile. Oltre a un bracciale di perle, Kate Middleton indossa la tiara Lover’s Knot, che era la preferita di Lady Diana, e degli orecchini appartenuti alla Regina Madre.

Melania Trump in Dior

Sempre in total white, la First Lady sceglie un abito couture di Dior, dopo l’outfit Dolce & Gabbana di ieri. Dalla collezione primavera-estate 2019, l’abito è stato rivisito e riadattato rispetto all’originale.

Via le trasparenze e le pieghe dalla gonna, l’abito scende dritto e sobrio. Melania ha abbinato un paio di lunghi guanti bianchi, capelli raccolti, e niente gioielli, a parte dei piccoli orecchini di brillanti. Il viaggio di stato dei Trump durerà ancora oggi e domani.