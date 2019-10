Kate Middleton in Pakistan con lo stesso cappello di Lady Diana

Kate Middleton come Lady Diana 28 anni fa nella sua visita in Pakistan. Le foto della Duchessa di Cambridge, in visita ufficiale insieme con il marito il Principe William, stanno facendo il giro del mondo dopo che è stata ritratta con lo stesso capello tradizionale con il quale era stata omaggiata all’epoca Lady D dalle popolazioni locali. Si tratta di un cappello Chitrali bianco e rosso, decorato con piume di pavone e tipico della omonima regione che la coppia sta visitando.

Un vero e proprio onore per Kate Middleton, poiché questo copricapo è solitamente indossato dagli uomini del distretto Chitral della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, che si trova ai piedi dell’Himalaya. La Duchessa ha ricevuto in dono anche uno scialle ricamato. Doni simbolici che dimostrano quanto la popolazione locale sia felice della visita reale e quanto apprezzi il rispetto che Kate Middleton ha mostrato verso le usanze pakistane indossando abiti tradizionali.

Kate e William hanno inoltre ricevuto in dono un libro fotografico contenente le immagini della visita in Pakistan di Lady Diana avvenuta nel 1991. Tra le foto del libro c’era anche quella di Lady D con indosso lo stesso copricapo donato a Kate e che non è passata inosservata all’occhio del Principe William che ha esclamato: “Indossa lo stesso cappello! Fantastico!“.