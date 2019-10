Kate Middleton in Pakistan con i vestiti tradizionali locali (come Lady Diana)

Sorridente, elegante e soprattutto sempre rispettosa: il viaggio di Kate Middleton e del Principe William in Pakistan è appena iniziato ed è già un trionfo per la diplomazia e per la monarchia britannica grazie alla Duchessa di Cambridge. Sempre attenta al protocollo ma moderna nell’approccio e nel contatto delle persone che incontra nei suoi impegni pubblici, ha già conquistato il Pakistan indossando, con grazia innata, due abiti tradizionali locali come aveva fatto la regina dei cuori Lady Diana.

Per l’arrivo nella capitale Islamabad, Kate Middleton ha scelto il Salwar Kamiz ovvero una camicia lunga, abbondantemente sotto le ginocchia, con dei pantaloni abbinati alla caviglia. La camicia, che in realtà è un vero e proprio abito firmato Catherine Walker, era di colore turchese degradante fino al celeste polvere, aveva uno scollo a cappuccio e maniche lunghe. Il primo look di Kate Middleton era regale e rispettoso della cultura locale ed è riuscito a dare continuità alla visita del 1991 di Lady Diana (che aveva scelto di indossare gli abiti tradizionali del Pakistan).

Durante il secondo giorno del Royal Tour in Pakistan, che durerà 5 giorni, la Duchessa ha attirato l’attenzione dei locali e dei media internazionali grazie a un Kurta blu, ovvero un’ampia camicia lunga fino alle ginocchia abbinata ai churidar, dei pantaloni tradizionali a sigaretta, e a una sciarpa blu dello stilista locale Maheen Khan. La camicia indossata da Kate Middleton ha una scollatura a V, maniche svasate e un motivo floreale bianco attorno alla cintura.

I Duchi di Cambridge, sempre nel loro secondo giorno di visita in Pakistan, hanno pranzato con il Primo Ministro Imran Khan. Kate anche in questo caso ha scelto una tunica di Catherine Walker con i pantaloni tradizionali locali di Maheen Khan e una sciarpa di Satrangi.

Kate Middleton continua quindi a conquistare l’opinione di sudditi e stampa nel suo percorso da futura consorte del Re d’Inghilterra. Un approccio nettamente differente rispetto a quello della cognata Meghan Markle che, con i suoi capricci, stenta a entrare nei cuori esigenti degli inglesi che sembrano (fortunatamente) preferire la spontaneità rispetto alle propagande d’immagine stabilite a tavolino come accade spesso negli Stati Uniti.