Per le occasioni reali, Kate Middleton non sembra disdegnare di prendere in prestito qualche gioiello dal “portagioie” della regina Elisabetta. L’ultima opportunità si è presentata nello scorso fine settimana, quando la duchessa di Cambridge si è recata in chiesa la domenica durante la visita della sua famiglia al ritiro estivo della sovrana in Scozia, al castello di Balmoral.

Seduta accanto a Elisabetta, la duchessa è stata fotografata con ai lobi un paio di orecchini piuttosto conosciuti. Si tratta di due pendenti con perle e diamanti, dono di nozze del sovrano del Bahrain alla regina per il suo matrimonio nel 1947, che contengono ciascuno un grande diamante rotondo e quattro più piccoli, tre diamanti baguette e una perla finale. Proprio queste ultime, si racconta, proverrebbero da una conchiglia che ne conteneva ben sette.

Se Elisabetta II sembra averli indossati principalmente nei primi anni del suo regno, non è la prima volta che Kate li prende in prestito: li aveva già mostrati in occasione del Remembrance Day, il giorno della Memoria, nel 2016, esattamente un anno dopo che la regina aveva deciso di indossarli per lo stesso evento.

Tra tiare, braccialetti e orecchini, Kate Middleton negli anni ha preso in prestito diversi gioielli della sovrana. All’inizio di quest’anno, dopo la nascita del terzogenito il principe Louis, la duchessa ha sfoggiato un paio di orecchini a goccia di diamanti e perle, mentre negli ultimi anni ha preso in prestito il braccialetto da sposa della regina, la tiara Lotus Flower, una spilla con foglia d’acero tempestata di diamanti e la più famosa tiara Monarca “Halo”, indossata nel giorno del matrimonio dell’aprile 2011.

Rispetto a sua cognata Meghan Markle, Kate finora ha fatto suo un bel “bottino”. Alla duchessa di Sussex, finora, è stato prestato soltanto un pezzo di gioielleria della regina Elisabetta II: la tiara “Queen Mary”, indossata nel giorno del matrimonio con il principe Harry.