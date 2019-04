Kate Middleton e il Principe Harry hanno preso parte insieme alle celebrazioni dell’Anzac Day, senza il Principe William e Meghan Markle. Il primo è a Auckland, in Nuova Zelanda, per impegni reali, la seconda a casa in maternità. Così i due cognati tornano fianco a fianco, presso l’abbazia di Westminster, per l’importante commemorazione in ricordo dei caduti di tutte le guerre australiani e neozelandesi (Anzac sta infatti per Australia and New Zealand Army Corps).

Tanti sorrisi, cordialità e complicità tra i due, mai troppo vicini (tra loro era seduto il Duca di Gloucester) ma comunque insieme. Non li vedevamo da soli ad un evento pubblico davvero da molto tempo. Infatti in passato, specie prima del matrimonio con Meghan Markle, il Principe Harry e Kate Middleton avevano preso parte a diverse occasioni ufficiali insieme.

Vedendoli sembra che tra loro non ci sia nessuna tensione o scontro, anzi. In effetti anche nelle ultime apparizioni insieme di Kate Middleton e Meghan Markle sembrava esserci il sereno tra le due Duchesse. I gossip sui loro litigi sono tutti finzione? Potrebbe essere, ma questa uscita pubblica sottolinerebbe come gli scontri potrebbero riguardare proprio il Principe Harry e il Principe William. Sono proprio loro due a non rivolgersi la parola in pubblico, anche nelle foto di pochi giorni fa in occasione della messa di Pasqua.

Così, mentre il futuro sovrano è in Nuova Zelanda, tocca a sua moglie e a suo fratello partecipare alle celebrazioni per l’Anzac Day. Se tra William e Harry c’è qualche problema, tra il Duca di Sussex e Kate Middleton corre ancora buon sangue.

Per l’occasione Kate ha scelto un look simile a quello indossato il giorno di Pasqua. La Duchessa porta un cappottino bluette di Catherine Walker con cappello abbinato disegnato da Rosie Olivia Millinery. Kate Middleton ha scelto poi un paio di orecchini di topazio di Kiki McDonough, abbinati al look, e un pendente sempre in topazio.

Per l’acconciatura la Duchessa ha scelto uno chignon basso e lavorato. Ai piedi un paio di pump “Rebecca” in velluto verde, come la borsa, entrambe di Emmy London.

Il profilo ufficiale Instagram di Meghan Markle e del Principe Harry ha postato alcune immagini dell’evento di ieri, insieme a degli scatti della coppia alla celebrazione dello scorso anno.