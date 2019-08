Kate Middleton e il Principe William: regata di famiglia con George e Charlotte

Kate Middleton e il Principe William hanno partecipato all’importante King’s Cup a Cowes, regata di beneficenza che si tiene ogni anno, insieme ai Principini George e Charlotte. I Duchi di Cambridge sono apparsi più sereni del solito, e Kate non riusciva proprio a smettere di ridere alle battute del suo Principe, sfoggiando con grazia l’ironico trofeo del cucchiaio di legno, assegnato a chi arriva ultimo. Anche la Principessa Charlotte non è passata inosservata, grazie a qualche linguaccia di troppo.

Kate Middleton ha mostrato le gambe grazie agli short, come riportato da tutte le testate inglesi, confermando non solo il suo fisico perfetto ma anche il suo spirito sportivo. Cresciuta all’aria aperta, la Duchessa adora le regate, il nuoto e il tennis, come il Principe George. Ha praticato quasi tutti gli sport e così neanche questa volta si è tirata indietro.

L’evento è stata una regata a tutti gli effetti, una gara tra otto imbarcazioni, a Cowes, sull’isola di Wight. I ricavati sono stati devoluti ad alcuni enti benefici sostenuti dal Principe William e sua moglie.

Con Louis assente, i fotografi si sono potuti concentrare sui Principi George e Charlotte, in barca insieme ai nonni Middleton. Il primogenito ha divertito tutti con il suo grande sorriso, che dimostra la caduta dei primi dentini, e un cappello da capitano.

Charlotte, come sempre, ha scelto un modo meno regale per attirare l’attenzione, seppure in linea con i suoi soli quattro anni: la linguaccia. Come al matrimonio di Meghan Markle e a quello della Principessa Eugenie, la piccola non resiste e si lascia andare a atteggiamenti poco principeschi, che sono stati sottolineati anche dalla Regina Elisabetta in un’intervista: “Un vero terremoto, non è mai ferma, e il povero George è una sua vittima“. Così aveva ironizzato la sovrana sull’enfant terrible Charlotte che, siamo sicuri, darà un bel filo da torcere a mamma Kate e papà William.