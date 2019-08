Kate Middleton e il Principe William: vacanza da 60mila euro ai Caraibi

La vacanza estiva di Kate Middleton e il Principe William ai Caraibi costerà circa 60mila euro. Per l’esattezza, l’affitto della villa extra lusso sull’isola di Mustique è di circa 29mila euro a settimana.

I Duchi di Cambridge trascorreranno qui due settimane, insieme ai loro figli e la famiglia Middleton. In realtà pare che siano arrivati già da oltre una settimana e abbiano festeggiato sull’isola il sesto compleanno del Principe George.

Non è una novità: la famiglia di Kate è solita trascorrere qui le proprie vacanze, dove la famiglia di James Matthews, marito di Pippa Middleton, ha diverse proprietà.

Proprio lo scorso dicembre, durante le vacanze natalizie, i paparazzi erano riusciti a immortalare sull’isola per la prima volta Arthur, il figlio di Pippa e James.

Si tratta di una breve pausa estiva per Kate Middleton e il Principe William, che saranno di nuovo al lavoro il prossimo 9 agosto per una regata di beneficenza. Intanto trascorreranno questi giorni a Villa Antilles, questo il suo nome, la residenza più lussuosa dell’isola, di recente costruzione. L’edificio è stato progettato da uno dei più cari amici di William, Andrew Dunn, che però pare non sia riuscito a strappare nessuno sconto per la coppia reale.

Inside the luxury Mustique villa #KateMiddleton and Prince William vacationed in. https://t.co/D1PJFne3fH pic.twitter.com/E0c6verMFa — Vogue Australia (@vogueaustralia) August 1, 2019

Il Daily Mail ha condiviso in esclusiva dei dettagli sulla residenza estiva dei Cambridge, dotata di tutti i comfort. La stanza dei bambini è arredata con due letti a castello, un cesto di biancheria a forma di elefantino e balene alle pareti per un tocco marinaresco. La villa vanta una piscina con una splendida con vista mare sulle vicine isole di Bequia e Saint Vincent. Ci sono cinque camere da letto, un grande salotto e un patio, sotto il quale Carole e Mike Middleton hanno organizzato spesso cene a base di pesce.