Kate Middleton e il Principe William: weekend con la Regina Elisabetta

Kate Middleton e il Principe William hanno trascorso il weekend con la Regina Elisabetta II a Balmoral, in Scozia. La coppia è stata fotografata la scorsa domenica in auto con la Sovrana, mentre si dirigeva a messa presso la chiesa di Crathie. Alla funzione religiosa erano presenti anche il Principe Carlo con Camilla e il Principe Edoardo con la moglie Sophie. Assenti Meghan Markle e il Principe Harry.

I Duchi di Cambridge hanno trascorso un intero fine settimana nel castello di Balmoral, dimora estiva della Regina Elisabetta. Meghan e Harry avevano scatenato qualche polemica per la loro vacanza esosa in Costa Azzurra e a Ibiza. Invece Kate Middleton e il Principe William, insieme ai figli, sono volati, alla modica cifra di 80 euro circa a biglietto, in Scozia.

I piccoli George, Charlotte e Louis pare amino Balmoral, dove Elisabetta fa trovare a ognuno di loro un pensierino ai piedi del letto. I Cambridges, durante le loro permanenze in questo luogo, risiedono nel cottage di Tam-na-Ghar, una dimora separata dal castello. Kate Middleton ama le lunghe passeggiate nel verde, nel quale si immerge zaino in spalla ogni volta che può.

Domenica i Duchi sono stati fotografati nella stessa auto della Regina mentre si recavano alla funzione religiosa nella chiesetta del villaggio di Crathie, poco distante dal castello. Kate Middleton indossava un trench firmato Guinea London, un marchio mai portato prima. Ad un occhio più attento non sfugge che la duchessa indossa sotto di esso il suo abito con stampe di pavone di Michael Kors. Il copricapo è firmato invece Lock and Co. ed è stato indossato già in altre occasioni.

Per finire, gli orecchini di Kate Middleton per la messa con la Regina sono in oro e argento, a forma di foglia di quercia, disegnati dalla casa di gioielli Asprey.