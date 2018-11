Kate Middleton e Meghan Markle, al fianco dei Principi William e Harry, hanno preso parte alle commemorazioni per l’armistizio della Prima Guerra Mondiale nel suo centenario, in vari eventi a Londra. Una settimana impegnativa, specie per Kate, che si è recata anche al Museo Imperiale di Guerra e ai Tusk Conservation Awards. Per Meghan sono stati, invece, i primi impegni dopo il Royal Tour in Oceania.

I look sfoggiati dalle Duchesse sono stati molto sobri, e entrambe hanno portato nei vari eventi spille a forma di papavero rosso (simbolo delle vittime della guerra) appuntate sui loro abiti.

Dalla stampa questo è stato definito il ritorno dei nuovi Fab Four, come vengono definiti i Duchi di Cambridge e Sussex, due coppie molto amate dai sudditi inglesi, che non si vedevano da diverso tempo insieme negli eventi di corte.

Festival of Remembrance

Il primo evento, tenutosi sabato 10 novembre, è stato il Festival of Remembrance (Festival del ricordo), in onore di coloro che hanno dato la vita al servizio del loro paese, un appuntamento fisso alla Royal Albert Hall ogni anno dal 1923, in presenza della Regina Elisabetta II e di tutti i membri della famiglia reale, oltre a quella di personalità politiche di spicco. La serata di quest’anno è stata particolarmente importante dato che si celebrano i 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale.

Kate Middleton indossava un abito nero molto elegante, firmato Roland Mouret, con scollo a V asimmetrico, accessori Jimmy Choo, scarpe nere e borsa abbinata (791 euro circa), una spilla di diamanti e perle con tre papaveri rossi e orecchini di perle. Kate è apparsa radiosa, con capelli mossi e più corti del solito, luminosi, un look perfetto per la neo mamma.

Meghan Markle ha optato per un abito nero sotto ad uno splendido cappotto, indossato al suo arrivo, dello stesso colore e firmato Stella McCartney (1715 euro circa), indossato in precedenza lo scorso gennaio per la sua visita a Cardiff. La borsa è della stessa stilista, nera con decorazioni in oro (773 euro circa), mentre le scarpe sono BB 105 di Manolo Blahnik (552 euro circa). Gli orecchini sono con pietre incastonate in oro bianco e argento, mentre la spilla a forma di papavero completa il suo look.

Remembrance Sunday

La Domenica del Ricordo viene celebrata ogni anno, con una parata militare e delle corone di fiori posate sui monumenti ai caduti, a Whitehall, a Londra. Kate Middleton è apparsa molto emozionata durante la cerimonia, al fianco della Regina Elisabetta II e di Camilla, Duchessa di Cornovaglia. Per Kate una vera e propria prova da regina al balcone, ampiamente superata!

Kate indossava un capo su misura di Alexander McQueen, una abito-cappotto con più riferimenti alle uniforme militari, combinati con elementi in puro stile McQueen. Il cappello della Duchessa è un riadattamento di un pezzo di Abney (906 euro circa il modello originale). La spilla è una Women of the First World War, già indossata nei giorni precedenti. Gli orecchini, già visti al battesimo del principe Louis, sono di Cassandra Goad (5mila euro circa), e definiti “a cavolfiore”, con perle bianche.

Per Meghan Markle è stata la prima volta alla toccante cerimonia della Domenica del Ricordo, accompagnata dal Principe Harry in alta uniforme. La Duchessa di Sussex indossava un cappotto di velluto nero firmato Stephen Jones e dei piccoli orecchini di brillanti, spilla a forma di papavero e un cappellino nero.

Abbazia di Westminster

Il fine settimana dedicato all’armistizio si è concluso con la cerimonia presso l’abbazia di Westminster, con il Principe William, Kate Middleton, Meghan Markle e il Principe Harry finalmente riuniti.

La Duchessa di Cambridge indossava un cappotto verdone con doppia abbottonatura di Catherine Walker, con bordo in velluto, polsini e risvolti, portato in diverse occasioni nel 2017, un copricapo di Jane Taylor, in velluto scuro, borsa Jimmy Choo Celeste in velluto nero, scarpe sempre Jimmy Choo, delle Romy 100 (793 euro circa).

Per Meghan Markle un completo doppio petto, blu notte con maniche a tre quarti, firmata Givenchy, con gonna lunga fin sotto il ginocchio. Le scarpe erano Aquazzura, modello simile a quelle indossate in Australia ma in blu. Il cappello era di Stephen Jones, sempre in blu, simile a quello bianco indossato a marzo per il Commonwealth Service.