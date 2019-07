Kate Middleton regina di Wimbledon 2019 in bianco

Kate Middleton ha partecipato in veste di madrina alla seconda giornata di Wimbledon 2019 con un look in bianco che è piaciuto davvero a tutti.

La Duchessa come ogni anno ha assistito alle gare del torneo di tennis più importante del mondo, anche per la sua passione per questo sport. Kate indossava un leggero abito chiaro bon-ton firmato Suzannah Crabb, che ha ricordato molto lo stile di Lady Diana, che avrebbe compiuto 58 anni questa settimana.

Il colore bianco non è stata di certo una scelta casuale, essendo quello tradizionalmente indossato dai tennisti. Kate Middleton è un’ottima giocatrice fin dai tempi del college, e ha raccontato spesso che il tennis è una di quelle attività che la rilassano. Una giornata quasi tutta al femminile: al suo fianco sugli spalti c’erano le ex tenniste Katie Boulter e Anne Keothavong, ottime amiche della Duchessa.

“Adoro il tennis, penso che sia un grande sport. Ero molto sportiva quando ero piccola, lo sono meno adesso che ho tre bambini” ha raccontato sorridendo Kate, sempre dietro ai piccoli George, Charlotte e Louis. Meghan Markle, che aveva partecipato lo scorso anno al fianco della cognata all’evento, è ancora a casa per maternità, nonostante l’abbiamo vista la scorsa settimana in una rara apparizione pubblica.

Il look di Kate Middleton a Wimbledon, oltre all’abito bianco dalla designer londinese Suzannah Crabb, è costituito da accessori che sottolineano l’estate appena iniziata. Prima di tutto la borsa stile Wicca di Alexander McQueen, da circa 1.400 euro, insieme ad una cinta in pelle dello stesso stilista. Poi pump nere in velluto, firmate Piper, in perfetto abbinamento con il resto del look. Infine il nuovo paio di occhiali da sole Ray-Ban della Duchessa: i Wayfarer II.

Passando ai gioielli di Kate, gli orecchini sono i tradizionali con foglie in oro di Catherine Zoraida. L’anello da cocktail in quarzo citrino lo abbiamo visto molte volte in passato, soprattutto nel 2008 prima delle nozze con il Principe William.