Le vacanze estive sono terminate anche per i Duchi di Cambridge, così il Principe William, Kate Middleton e i loro tre figli sono stati avvistati in aeroporto al ritorno dalla Scozia: la famiglia aveva raggiunto qualche giorno nel castello della Regina Elisabetta a Balmoral, viaggiando in economica, stessa classe del rientro. Le foto pare siano state scattate all’aeroporto di Norwich, a Norfolk, non lontano da Kensington Palace.

Richard Pace, amministratore delegato dell’aeroporto di Norwich, pur non citando direttamente Kate Middleton e il Principe William, ha dichiarato all’Eastern Daily Press: “È sempre un grande privilegio dare il benvenuto a qualsiasi membro della famiglia reale nel nostro aeroporto“.

Proprio nel weekend i Duchi di Cambridge erano stati fotografati in auto con la Regina Elisabetta mentre si recavano alla messa domenicale, insieme ad altri membri della Royal Family.

Secondo i bene informati, l’urgenza di tornare a Londra era dovuta alla riapertura delle scuole. Infatti, nei prossimi giorni il Principe George tornerà tra i banchi della Thomas’s Battersea School, questa volta non da solo. La Principessa Charlotte, che prima aveva frequentato la scuola dell’infanzia Willcocks, sempre nella capitale inglese, da questo autunno andrà nello stesso istituto del fratello maggiore.

La notizia è stata ufficializzata dal preside della Thomas’s Battersea School, Simon O ‘Malley. “Siamo lieti che il Duca e la Duchessa di Cambridge abbiano deciso che la Principessa Charlotte si unirà a suo fratello maggiore, il Principe George, nella nostra scuola“.

“Non vediamo l’ora di accogliere lei e tutti i nostri nuovi allievi a scuola a settembre” ha aggiunto in una nota ufficiale rilasciata alla stampa. Noi intanto non vediamo l’ora di vedere la foto dei due principini nel loro primo giorno di scuola insieme. L’autunno si prospetta ricco di impegni per la famiglia reale inglese, dato che Meghan Markle e il Principe Harry saranno in Africa, per il loro primo royal tour insieme al piccolo Archie Harrison.