Visualizza questo post su Instagram

Check out the first official images of Kristen Stewart, Naomi Scott, and Ella Balinska in Charlie’s Angels. Pics and details here bit.ly/2ItBJA9 #CharliesAngels #elizabethbanks #patrickstewart #naomiscott #kristenstewart #ellabalinska #djimonhounsou #film #movie #action #comedy #thriller