La Vendemmia di MonteNapoleone District 2019: il programma

È l’evento più atteso dell’autunno a Milano e quest’anno compie dieci anni: La Vendemmia di MonteNapoleone District 2019 festeggia dal 7 al 13 ottobre con un programma inedito di appuntamenti che unisce vino e moda, arte e lusso in una serie di location esclusive.

“Con la decima edizione de La Vendemmia rinnoviamo ancora una volta il nostro desiderio di celebrare il felice connubio tra il mondo della moda e del vino, due pilastri del Made in Italy”, ha raccontato Guglielmo Miani, Presidente di MonteNapoleone District. “L’amore per il bello e la ricerca, fra tradizione e innovazione, che si respirano nelle vie e nelle boutique del Quadrilatero milanese, vengono valorizzate nella settimana di Vendemmia, uno degli eventi che contribuisce ad accrescere il prestigio di Milano anche a livello internazionale”.

La Vendemmia 2019 animerà le boutique delle vie Montenapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso, Bagutta, di via della Spiga, che partecipa per il secondo anno consecutivo, e per la prima volta anche di via San Pietro al’Orto.

La Vendemmia di MonteNapoleone District

L’Associazione MonteNapoleone, oggi MonteNapoleone District, è nata nel 2009 con l’obiettivo di ideare e sostenere attività e di progetti a beneficio del Quadrilatero della moda: nell’ottobre dello stesso anno ha organizzato la prima edizione de La Vendemmia.

In questo decennio gli associati sono passati dai diciotto iniziali agli oltre centocinquanta Global Luxury Brand, che ogni anno accolgono le iniziative pensate per promuovere le eccellenze del made in Italy.

Non è cambiato, però, il suo spirito, sempre all’insegna di un’avventura ricca di soddisfazioni per la città, il distretto e i suoi associati, che hanno visto crescere il prestigio internazionale diventando un esempio per altre realtà analoghe.

Il programma de La Vendemmia 2019

Per l’anniversario si sta preparando un inedito programma ricco di novità. Ad anticiparlo, giovedì 3 ottobre, il tasting The Best of Gambero Rosso Wine Selection, su invito al Museo della Scienza e della Tecnologia, organizzato con Gambero Rosso, che coinvolge una trentina di prestigiose case vinicole.

Siete curiosi di conoscere gli appuntamenti firmati La Vendemmia di MonteNapoleone District 2019? Ecco quelli da non perdere, location per location.

“Casa Vendemmia” a Palazzo Clerici

Martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, nella Sala Pirelli, sarà possibile visitare la mostra d’arte di Dynamo Art Factory. Organizzata in collaborazione con Dynamo Camp , presenta le opere realizzate da artisti contemporanei a Limestre con bambini e ragazzi ospiti affetti da gravi patologie. Le opere sono disponibili a fronte di donazione a sostegno delle attività di Terapia Ricreativa della Onlus.

Martedì 8, alle 16, il percorso sensoriale sul tartufo organizzato in partnership con l'Ente che organizza dal 5 ottobre al 24 novembre l'89° edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba .

. Martedì 8, alle ore 18.30, nella Sala Tiepolo, ricorrerà l’appuntamento con l’asta benefica Italian Masters organizzata da MonteNapoleone District insieme al Comitato Grandi Cru d’Italia e battuta da Christie’s .

organizzata da MonteNapoleone District insieme al e battuta da . Mercoledì 9 un Forum metterà a confronto Italia e Francia su temi che le vedono da sempre in competizione: relatori d’eccezione si confronteranno sulle tre eccellenze – moda, arte e vino – di cui i due Paesi sono protagonisti indiscussi a livello internazionale. Al termine, i presenti potranno assaggiare prodotti tipici della Valtellina nel corner dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) messo a disposizione dalla Regione Lombardia che, insieme al Comune di Milano, patrocina La Vendemmia.

Hotel Four Seasons

Cambio di sede quest’anno per il Wine Tasting , che si terrà venerdì 11 all’hotel Four Seasons e che presenterà un’esclusiva selezione di etichette del Comitato Grandi Cru d’Italia in degustazione. Per tutta la settimana, milanesi e turisti potranno prenotare, al prezzo speciale di 35 euro a pranzo e sessanta a cena, alcuni dei più rinomati ristoranti del centro di Milano grazie al menù “La Vendemmia” abbinato ad un calice di vino.

Esclusive Wine Experience sono invece proposte dagli hotel 5 stelle lusso di Milano legati a MonteNapoleone District: Armani Hotel Milano, Baglioni Hotel Carlton, Bulgari Hotel Milano, Excelsior Hotel Gallia, Four Seasons Hotel Milano, Grand Hotel et de Milan, Mandarin Oriental Milan, Park Hyatt Milano, Hotel Principe di Savoia e The Westin Palace Milan. L'invito sarà esteso anche agli ospiti che prenoteranno il pacchetto espressamente pensato per La Vendemmia.

Museo Bagatti Valsecchi

Discovering è un’iniziativa aperta a tutti introdotta per la prima volta nel programma de La Vendemmia e volta alla scoperta dei gioielli che si trovano nel cuore della città, un viaggio nel tempo sotto il profilo dell’ospitalità. Appuntamento mercoledì 9 ottobre al Museo Bagatti Valsecchi, in via Gesù 5.

Museo Poldi Pezzoli

Discovering si ripete sabato 12 presso il Museo Poldi Pezzoli, in via Manzoni 12.

Boutique del Quadrilatero

Nelle Boutique, a conclusione di una settimana “inebriante”, venerdì 11 e sabato 12, i possessori dei VIP Card potranno vivere la Shopping Experience sorseggiando un calice di vino, offerto dalla cantina partner, e godendo di servizi esclusivi come il sales assistant dedicato e la consegna degli acquisti in hotel o a casa. A loro è riservato il privilegio di prenotare Winery Tour per visitare alcune suggestive cantine italiane e di usufruire dell’entrata omaggio alla Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba a cui è legato un Truffle Tour.

La nuova MonteNapoleone VIP Lounge

In occasione della presentazione de La Vendemmia, il MonteNapoleone District svela anche la nuova MonteNapoleone VIP Lounge, che non cambia indirizzo (si trova sempre in via Montenapoleone 23) ma si sposta all’attico, per garantire maggiore riservatezza ed esclusività ad un numero esiguo di viaggiatori esigenti.

Un appartamento-gioiello nello stile degli eleganti palazzi tipici del centro storico di Milano, ristrutturato ad hoc dallo studio milanese Galante Menichini Architetti e arredato in collaborazione con prestigiose firme del design made in Italy come Molteni&C, Flos e Budri.

A rendere speciale l’attico, una terrazza che affaccia su via Montenapoleone: un angolo raffinato e silenzioso, dove la cura del verde è affidata a Rattiflora e gli arredamenti outdoor a Roda, che regalerà ai clienti una vista inaspettata e un’occasione di relax dalla frenesia della città.

“La nostra è la prima e unica lounge pensata per coccolare i clienti e offrire loro una gamma di servizi che non è mai stata resa disponibile in una sola volta e in un unico luogo. È la casa del nostro Distretto, un progetto di marketing territoriale che afferma il suo primato a livello internazionale”, conclude Guglielmo Miani. “Nasce come strumento di fidelizzazione dei ‘Very Important Client’ ai nostri brand, ma soprattutto al Quadrilatero come destinazione, che si posiziona ai primi posti delle classifiche internazionali in termini di afflussi e di livello di servizi resi a clienti sempre più esigenti”.