Anche Lady Diana e Grace Kelly hanno ridisegnato l’anello di fidanzamento come Meghan Markle

Meghan Markle è stata in questi giorni sotto accusa per la decisione di modificare il suo anello di fidanzamento, regalatole dal Principe Harry, ma anche Lady Diana lo aveva fatto. Infatti, la Duchessa di Sussex non è stata la prima a optare per questa scelta. Prima di lei inoltre la Principessa Mary di Danimarca e Grace Kelly, come Diana, avevano apportato modifiche al loro anello di fidanzamento.

Quello di Meghan Markle era stato disegnato dal Principe Harry, che aveva collaborato con i gioiellieri di Cleave and Company per creare questo design personalizzato. In origine si trattava di una fascia in oro giallo massiccio, con un diamante originario del Botswana al centro e due pietre laterali della collezione di Lady Diana.

Pare che le tre pietre preziose non siano state toccate, solo riposizionate su una nuova fascetta di micro-pavé. Meghan aveva tolto l’anello durante la gravidanza, probabilmente a causa dei gonfiori alle dita, e la nuova versione è apparsa durante il suo ritorno in pubblico a Trooping The Colour.

La Principessa Diana ha modificato il suo anello di fidanzamento con zaffiro, disegnato da Garrad, aggiungendo altri elementi al design. Questo anello è poi stato dato dal Principe William a Kate Middleton per la proposta di matrimonio. La Principessa Mary di Danimarca ha aggiunto al suo prezioso anello, costituito da un diamante centrale e due rubini, altri due piccoli diamanti.

Persino Grace Kelly, Principessa di Monaco, ha optato per degli accorgimenti alla sua fedina di fidanzamento. Infatti, inizialmente il Principe Ranieri aveva fatto la proposta con un più semplice anello Eternity, poi diventato un preziosissimo 12 carati.

Insomma, Meghan Markle, cambiando il suo anello, ricalca la tradizione più di quanto sembri, seguendo le scelte di Lady Diana anche in fatto di gioielli.