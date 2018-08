Avvistata al Museo del Louvre di Parigi Lady Gaga, la cantante americana attesissima in Laguna per presentare alla Mostra del Cinema di Venezia 75 A Star is born (diretta da Bradley Cooper): al braccio la prima borsa Céline disegnata da Hedi Slimane, al timone della Maison dal febbraio 2018, in sostituzione di Phoebe Philo.

La totebag si presenta con una linea pulita, un’aria rétro e si evidenza per l’assenza di fronzoli o decori, caratteristiche che sembrano delineare il nuovo percorso creativo con cui Slimane, da sempre uno dei designer più preparati in fatto di rilancio di maison storiche, darà a Céline, pronto a lanciare nuove categorie di prodotti – tra cui abbigliamento uomo, couture e profumi (ma anche una strategia digitale più solida potrebbe contribuire a raddoppiare il miliardo di vendite annuali che lo stilista si trova in eredità).

“Le ha regalato la borsa ed è la prima della sua nuova collezione“, ha detto Tom Eerebout, stylist dell’artista che ha confermato che la tote sarà presentata come parte della prima collezione di Slimane per Céline a settembre durante la Paris Fashion Week.

“Lady Gaga ha sempre sostenuto Hedi quando era da Saint Laurent. Sono davvero amici intimi e lo sono stati da quando l’ha fotografata per la copertina dell’album The Fame Monster “, ha dichiarato Eerebout al magazine BOF.

Nel 2012, infatti, Lady Gaga è stata la prima celebrità a indossare un look completo della collezione Primavera-Estate 2013 di Saint Laurent disegnata da Slimane, appena una settimana dopo la sfilata. Nel 2016, è stata di nuovo la prima a indossare un mini dress in paillettes oro con spalle gonfiabili esagerate della collezione di alta moda di Slimane per il brand. Sempre secondo Tom Eerebout, Lady Gaga ha un enorme archivio del lavoro che Hedi Slimane ha realizzato quando era direttore creativo di Saint Laurent, non è strana quindi l’apparizione in anteprima della prima creazione dello stilista proprio sul profilo della cantante.

Profilo, fra l’altro, che negli ultimi giorni è stato al centro dell’attenzione (con milioni di like) per le tre foto di nudo integrale che Gaga ha condiviso, firmate dal fotografo Eli Russell Linnetz.