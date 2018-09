Che diva Lady Gaga! Dopo aver stregato la Laguna, presentando alla Mostra del Cinema di Venezia 2018 A Star is born, ha catalizzato su di sé tutti i flash e i riflettori del Toronto Film Festival, arrivando mano nella mano con Bradley Cooper, regista e protagonista al suo fianco del film.

Cooper, legato sentimentalmente da tre anni alla top Irina Shayk (con la quale ha avuto una figlia nata lo scorso anno), è al suo debutto dietro la macchina da presa: la sua prova registica ha compattato abbastanza il giudizio della critica in Laguna, che ha bocciato il film, soprattutto nell’ottica del confronto con le versioni precedenti. La coppia compete infatti con Janet Gaynor e Fredric March, dell’originale del 1937, con Judy Garland e James Mason, nel musical del 1954, con Barbra Streisand e Kris Kristofferson, nella versione rock del 1976.

A tenere alta l’attenzione dei fan è però la presenza di Lady Gaga, a furor di popolo in ottima forma sul set: e lei, la Germanotta, non manca di regalarsi loro con generosità e passione, come compete alla grande artista che è.

L’abito scelto per il red carpet canadese? Una creazione Armani Privé Fall 2018 in velluto nero, abbinata con un mantello di tulle e cappellino in testa: una stella a tutti gli effetti, come già ampiamente dimostrato sul tappeto rosso veneziano nell’abito rosa di piume di Valentino.

“Quando mi vedo in questo film, vedo molto di me stessa quando ero più giovane, quando non credevo in me stessa, ero vittima di bullismo a scuola, mi sentivo brutta e la mia unica via di fuga era la musica: è per questo che ho iniziato cantare e scrivere canzoni e a recitare, perché volevo una via di fuga da tutto quel dolore“, ha confessato la cantante poco dopo la proiezione, commovendo la platea.

Grande attesa, dunque, per A Star is born, che sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 5 ottobre 2018 e in quelle italiane a partire dall’11 ottobre, da Warner Bros Italia.