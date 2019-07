Chi è il nuovo fidanzato di Lady Gaga (non è Bradley Cooper)

Lady Gaga ha un nuovo fidanzato e – ci dispiace deludervi – non è Bradley Cooper. Infatti la cantante è stata paparazzata a Los Angeles durante un bacio appassionato con un altro uomo. Se nelle scorse settimane il gossip parlava del trasferimento, mai confermato, di Bradley Cooper nell’appartamento di New York di Lady Gaga, ora la loro presunta love story sembra sempre più lontana.

Ma chi è l’uomo che bacia Lady Gaga? Lui si chiama Dan Horton, e i fan più attenti di Miss Germanotta lo conoscono già. Si tratta, infatti, del suo fidato tecnico del suono, trentasette anni, e ultimamente spesso accanto a lei. Le foto del bacio sono state pubblicate in esclusiva da People Magazine, e ritraggono la nuova coppia a pranzo insieme.

Non è ovviamente certo che i due abbiano una vera e propria relazione, e qualcuno parla di una distrazione per non far parlare della storia con Bradley Cooper. Però i due protagonisti di A Star is Born non si vedono più insieme da tanti mesi, nonostante la recente rottura dell’attore con la compagna, la modella Irina Shayk. La separazione, secondo i giornali, era avvenuta proprio a causa di Lady Gaga, oggi felice con il suo nuovo presunto fidanzato.

“Lei sembrava felice, molto a suo agio” afferma una fonte di People. “Sembravano proprio una coppia, in confidenza, chiacchieravano, ridevano“, ha aggiunto sempre parlando con la rivista.

Pochi mesi fa Lady Gaga, ormai prossima alle nozze, aveva rotto con il fidanzato e manager Christian Carino, e da allora si era sempre dichiarata single. Qualcosa è cambiato o quello con Dan Horton è stato solo un momento di tenerezza tra amici?

Non ci resta che attendere la risposta della Germanotta, che come sempre non si farà attendere a lungo.