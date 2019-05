Tra le nuove tendenze design per l’arredamento moderno, imperdibile è il lampadario stile industriale: per questo DireDonna vi guida nella scelta dei modelli più venduti nel 2019.

L’arredo stile industriale, solitamente adoperato per uffici, loft e open space, è ormai di moda in Italia da diversi anni. Non solo, si sta diffondendo anche nei normali appartamenti, per chi ama un arredamento contemporaneo, essenziale ma pur sempre di carattere.

La fonte luminosa primaria di una camera da arredare va adattata all’utilizzo dello spazio stesso. Vanno considerati anche la pavimentazione e i muri, di solito in cemento grezzo, mattoni a vista o con rivestimenti in legno.

I materiali più utilizzati per un complemento d’arredo industrial sono solitamente il metallo, l’acciaio e il legno grezzo, con colori che non si discostano dalle tinte naturali o dall’abbinamento grigio-bianco-nero.

Cosa guardare quindi quando si sceglie un lampadario in stile industriale? Che sia vintage oppure no, le linee essenziali, i materiali grezzi, il ferro battuto la fanno da padroni nelle tendenze. Non mancano le opzioni eclettiche, in cui l’industriale si mescola alla pop art, con colori forti e accesi. Vanno per la maggiore punti luce, lampade al led e lampadari a sospensione.

Lampadario stile industriale: guida alla scelta

DireDonna vi guida nella scelta dei modelli di lampadario stile industriale più trendy del 2019, con cinque proposte per tutti i gusti e varianti di questo stile d’arredamento moderno.

Lingkai lampadario a sospensione

Il primo modello che vi presentiamo è il più acquistato su Amazon e quello con il miglior rapporto qualità-prezzo. Questo lampadario stile industriale di Lingkai ha 8 portalampadina. Adatto ad ogni ambiente, la sua forma che si estende in orizzontale e non in verticale alleggerisce l’ambiente e distribuisce meglio la luce. La potenza massima è di 31-40W per E26 / E27. I clienti di Amazon si sono detti tutti molto soddisfatti.

Pro : facile da montare, illumina molto bene.

: facile da montare, illumina molto bene. Contro: luce eccessiva per piccoli ambienti.

Prezzo consigliato: 59,99 euro. Scopri se è in sconto.

La nostra scelta: questo lampadario, il più acquistato online, è sicuramente la nostra scelta non solo per l’ottimo rapporto qualità-prezzo ma anche per il suo design moderno e accattivante, la potenza dell’illuminazione e la facilità dell’assemblaggio.

Tomshine lampadario con funi

La seconda opzione ha un sapore industriale vintage, molto adatto a locali, caffetterie e ristoranti. La struttura è costituita da funi, dal richiamo marinaresco, che terminano con l’attacco delle tre lampadine. Una scelta diversa dal solito, molto consigliata su Amazon. Potenza massima della singola lampadina 40w. Molto resistente, grazie alle corde di canapa di ottima qualità.

Pro: di grande impatto per l’arredamento.

di grande impatto per l’arredamento. Contro: le corde sono spesse, secondo alcuni utenti Amazon la resa dei nodi diventa poco estetica.

Prezzo consigliato: 27,99 euro. Scopri se è in sconto.

Lampada a sospensione vintage

Il modello più economico che vi consigliamo è questa lampada a sospensione stile vintage in metallo e vetro. Il lampadario consiste in una campana di vetro con una plafoniera con attacco per lampadina E27. Indicato particolarmente per l’esterno o una cucina, il risultato è una luce calda e avvolgente.

Pro: essenziale ed economico

essenziale ed economico Contro: non adatto a grandi ambienti.

Prezzo consigliato: 25,00 euro. Scopri se è in sconto.

EUBeisaqi lampadario con gabbia di ferro

Questo lampadario con gabbia di ferro è uno dei più adatti per gli amanti dello stile industriale. La gabbia è a forma di diamante capovolto, la potenza massima è di 60W e ha una corda di canapa. Adatto ad ogni camera, riempirà l’ambiente una volta installato.

Pro: Soluzione molto luminosa, che costituisce di per sé un fondamentale pezzo d’arredamento.

Contro: gli utenti Amazon hanno riscontrato qualche problema nella coppa di aggancio al soffitto.

Prezzo consigliato: 36,82 euro. Scopri se è in sconto.

Lixada lampadario con lampadine pendenti

Una delle soluzioni più creative è questo lampadario con sei braccia pendenti. Non illumina soltanto, decora e riempie l’ambiente con la sua distribuzione sia in orizzontale che in verticale. Come tutti i precendenti ha una base per le lampade E27, con braccia in metallo lunghe 1,7 metri disponibili a proprio gusto.

Pro: gli utenti Amazon si dicono entusiasti dell’insolita geometria del lampadario.

Contro: I cavi sono troppo rigidi secondo alcuni acquirenti.

Prezzo consigliato: 27,99. Scopri se è in sconto.