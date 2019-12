Last Christmas (film) perché ci è piaciuto il film di Natale

Il film di Natale 2019 è servito: arriva in sala il 19 dicembre Last Christmas, la deliziosa commedia natalizia con Emilia Clarke e Henry Golding, diretta da Paul Feig (regista a cui si deve la fortunata pellicola Un piccolo favore).

Dedicato a George Michael, morto a Natale del 2016, e alla più celebre delle canzoni natalizie degli Wham! (pubblicata a dicembre 1984), Last Christmas è ambientato a Londra durante le vacanze di Natale 2017.

Last Christmas (film), trama

La trama? Kate lavora, insoddisfatta, come elfo in un negozio natalizio aperto tutto l’anno. Vaga tra le strade di Londra quando incontra Tom, che sembra troppo perfetto per essere vero. Grazie a quell’incontro, la sua vita prenderà un’altra strada.

Scandita dalla musica degli Wham!, ambientata in una Londra natalizia e quasi onirica, la commedia natalizia con Emilia Clarke appassiona e commuove.

Ecco la nostra recensione del film che spiega tutti i motivi per cui ci è piaciuto e perché consigliamo di vederlo.