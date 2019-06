Crema rassodante: le più efficaci ed economiche

Le creme rassodanti corpo possono essere un valido aiuto a un’attività costante e regolare e ad un’alimentazione corretta ed equilibrata: per avere una silhouette tonica fare dell’esercizio fisico è indispensabile, eppure esistono dei prodotti di bellezza che possono collaborare in maniera sostanziale. Inoltre, le creme rassodanti corpo sono ottime come cosmetico preventivo, poiché contrastano il rilassamento cutaneo idratando e nutrendo la pelle.

Perché siano efficaci serve costanza e pazienza: ricorrere a trattamenti d’urto last minute quando la prova costume si avvicina è abbastanza inutile. La buona notizia è che ne esistono, sia un farmacia che al supermercato, alcune ottime anche senza dover spendere un patrimonio e con un buon inci. Ecco la lista delle migliori creme rassodanti corpo economiche ed efficaci scelte dalla redazione di DireDonna.

1. Corpo Rassodante in.Primis

Emulsione specifica per pancia, fianchi e glutei. La combinazione di estratti di ippocastano e di gemme di faggio con attivi specifici come la caffeina e la teofillina migliora la circolazione favorendo il recupero della tonicità cutanea. Grazie alle ceramidi vegetali e all’olio di nocciolo di albicocca la pelle appare più compatta e soda.

Benefici: azione rassodante e rimodellante

Prezzo consigliato: 3,79 euro

2. Balsamo Corpo Rassodante Argan & Dattero di Delidea

Contiene olio bio di argan e dattero del deserto, entrambi dalle proprietà rigeneranti ed emollienti. Lascia la pelle tonica, soda e idratata, con un leggero profumo orientale. Solo ingredienti naturali di derivazione naturale e neutral-identici.

Benefici: effetto rassodante e nutriente

Prezzo consigliato: 9,90 euro

3. Latte Corpo Rassodante a Effetto Tensore di Lavera

Contiene un complesso di ingredienti rassodanti, come caffè, tè verde, uva e rosmarino che, insieme all’acido ialuronico, aiutano a rinforzare la struttura cutanea e rendere la pelle più soda ed elastica. Prodotto vegan, con ingredienti biologici di origine vegetale

Benefici: effetto levigante e rassodante

Prezzo consigliato: 6,99 euro

Qui per acquistare su Amazon

4. BodyTonic Idratante di Garnier

La formula unisce a un estratto d’alga marina, che stimola la sintesi di collagene per rinforzare la struttura della pelle, la phyto-caffeina, nota per le proprietà destoccanti. Tonifica immediatamente al profumo di agrumi e dalla texture latte-gel non grassa

Benefici: effetto idratante e rassodante

Prezzo consigliato: 7 euro circa

Qui per acquistare su Amazon

5. Body Butter Seville Tangerine di Organic Shop

Morbido burro per il corpo al profumo di mandarino rinfresca e accarezza dolcemente la pelle. Fornisce alla cute l’umidità di cui necessita mentre rassoda grazie ai numerosi oligoelementi e vitamine. Senza parabeni e siliconi.

Benefici: idratante e rassodante

Prezzo consigliato: 4,99 euro

Qui per acquistare su Amazon

6. Rosa Mosqueta Crema fluida di Weleda

Crema fluida dal delicato profumo di petali di rosa damascena. Dona tonicità e luminosità alla pelle. La preziosa formula con olio di Rosa Mosqueta e olio di Jojoba, provenienti da coltivazioni biologiche, contribuisce a levigare visibilmente la pelle, rendendola morbida ed elastica.

Benefici: effetto elasticizzante e ammorbidente.

Prezzo consigliato: 15,99 euro

Qui per acquistare su Amazon

7. Crema Rassodante Antos

ideale per le pelli secche o che mancano di tonicità e presentano smagliature. L’olio di avocado stimola il rinnovamento cutaneo e la produzione di collagene ed elastina, mentre gli estratti di echinacea, equiseto e mela hanno effetto rassodante.

Benefici: effetto tonificante ed elasticizzante

Prezzo consigliato: 8,99 euro

Qui per acquistare su Amazon

8. Corporelle di Fitocose

Crema ricca di attivi, aiuta a rassodare la pelle e a ridare tono alle aree con adiposità localizzata. Dona elasticità alla pelle e modella le aree interessate dagli inestetismi della cellulite.

Benefici: effetto modellante e rassodante. Con centella ed estratto di edera.

Prezzo consigliato: 19,40 euro

9. Crema rassodante Corpo di Nuxe

Crema ai petali di fiori di mandorlo e di arancio: svolge una duplice azione rassodante istantanea e anti-età. La sua consistenza deliziosa permette un massaggio mirato nelle zone più rilassate. Si assorbe rapidamente, lasciando la pelle più tonica, morbida e rassodata

Benefici: effetto rassodante e levigante

Prezzo consigliato: 27 euro

Qui per acquistare su Amazon