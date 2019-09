Potenti alleati per la pelle, le maschere per il viso sono l’ideale risolvere i più diversi inestetismi o per aiutare a mantenerla morbida ed elastica: ne esistono di tipi diversi, in crema, in gel o in tessuto, e delle texture più svariate, idratanti, purificanti, rassodanti, contro i brufoli o contro i punti neri; adatte a pelle secca, pelle grassa e pelle sensibile.

DireDonna vi fornisce una guida completa e aggiornata sulla vasta scelta di prodotti che trovate sugli scaffali di profumerie e farmacie, anche senza scomodare orefici o banconi del supermercato.

Ecco allora una selezione delle migliori maschere per il viso.

Maschere per il viso purificanti

Maschera rischiarante ed esfoliante di Kora Organics : rinvigorente, esfoliante e biologica 2 in 1, formulata per rivitalizzare, illuminare e promuovere il rinnovamento cellulare cutaneo. La curcuma, gli enzimi della papaya, la corteccia dell’Aspen, la menta peperita e i semi di rosa canina disintossicano a fondo i pori e perfezionano il tono e la grana della pelle, lasciandola luminosa e sana. Risolve il problema dei pori ostruiti, degli accumuli di sebo e dell’opacità, e uniforma la grana della pelle. Prezzo consigliato: 50 euro Acquista ora

: facile da usare e dona risultati visibili in 5 minuti. Divertente e precisa, questo tipo di applicazione permette di applicarle in maniera mirata sul viso senza sporcarsi. La spirulina ha un potere purificante. Prezzo consigliato: 8,90 euro Call It A Night di Foreo: è un trattamento viso intensivo notte nutriente e rivitalizzante formulato con olio di oliva, conosciuto per le sue proprietà tonificanti e anti-age, e gingseng, che aiuta a nutrire e ammorbidire la pelle donando con una carnagione dall’aspetto morbido, liscio e rigenerato. Questa maschera per il viso profondamente nutriente è il finale perfetto di ogni giornata. Da applicare con Foreo Ufo. Prezzo consigliato: 9,90 euro Acquista ora

Maschere viso punti neri

Pore Cleaner Bubble Foam di belif è una maschera dalla texture gel che si trasforma in schiuma a contatto con la pelle: pulisce efficacemente i pori attraverso l’azione di microbolle esfolianti. Formulato con un complesso di piante antiossidanti (eucalipto, menta e rosa canina), aiuta a regolare la produzione di sebo, per una pelle più sana, luminosa e levigata. Contiene anche olio di semi di moringa, un potente antiossidante noto per le sue proprietà disintossicanti, che aiuta a rimuovere le impurità incorporate nei pori. Prezzo consigliato: 30 euro Acquista ora

Maschera viso per brufoli

Maschera Istant Detox di Caudalie : ridona vita alle pelli cittadine stressate. La formula in gel-crema, naturale al 98%, consente di eliminare le tossine e le impurità accumulate. La grana della pelle è affinata, i pori ristretti, l’incarnato illuminato. La sua texture rosa e cremosa si asciuga seccandosi in pochi minuti. Prezzo consigliato: 22,90 euro Acquista ora

Maschere per il viso idratante

Hydro Boost Hydrogel Recovery Mask Idratante di Neutrogena : una maschera viso ad effetto dissetante di nuova generazione testata e ideata in Corea. Composta al 100% da una formula hydrogel idratante arricchita con Acido Ialuronico, questa texture innovativa avvolge perfettamente il viso, come una seconda pelle, per ottimizzare l’assorbimento degli ingredienti attivi. Prezzo consigliato: 5 euro l’una Acquista ora

: una maschera viso ad effetto dissetante di nuova generazione testata e ideata in Corea. Composta al 100% da una formula hydrogel idratante arricchita con Acido Ialuronico, questa texture innovativa avvolge perfettamente il viso, come una seconda pelle, per ottimizzare l’assorbimento degli ingredienti attivi. Prezzo consigliato: 5 euro l’una Happy Skin di Teaology è il nuovissimo trattamento multitasking per semplificare ls routine di bellezza. Con oltre il 60% di vero infuso di Tè Blu Oolong antiossidante e il 95% di ingredienti naturali questa formula multiuso offre un’infinità di benefici per la pelle. Ricca e fondente, può essere utilizzata su viso, collo, contorno occhi e labbra e da tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Prezzo consigliato: 34 euro

è il nuovissimo trattamento multitasking per semplificare ls routine di bellezza. Con oltre il 60% di vero infuso di Tè Blu Oolong antiossidante e il 95% di ingredienti naturali questa formula multiuso offre un’infinità di benefici per la pelle. Ricca e fondente, può essere utilizzata su viso, collo, contorno occhi e labbra e da tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Prezzo consigliato: 34 euro Hydrating Floral Mask di Tata Harper: trattamento multi-ialuronico con 1.000 micro e macro molecole di acido ialuronico che forniscono un’idratazione intensa e dissetante per ricaricare la pelle secca e reintegrare l’umidità persa. Vitamine e minerali nutrono e confortano mentre una miscela di 13 fiori lenisce il rossore e uniforma il tono della pelle. Questa formula in gel offre un’ondata di umidità con 13 ingredienti per idratazione, 12 ingredienti per il rossore lenitivo e 18 ingredienti per vitamine e minerali. Prezzo consigliato: 94 euro Acquista ora

Maschera viso rassodante