Leonardo DiCaprio è stato paparazzato a Cannes intento a fotografare la fidanzata, la modella e attrice Camila Morrone. La coppia è arrivata nella città francese per una doppia presentazione al Festival di Cannes 2019. Infatti Leonardo DiCaprio sfilerà sulla Croisette il 21 maggio per presentare il suo nuovo film, Once Upon a Hollywood, diretto da Quentin Tarantino. Non si sa ancora se il suo co-protagonista, Brad Pitt, sarà presente. Camila Morrone, figliastra di Al Pacino, presenterà invece la sua pellicola Mickey And The Bear.

C’è molta attesa per questo red carpet, data la riservatezza di Leonardo DiCaprio, che evita ogni première, e che è possibile incontrare solo ad una cena di beneficenza. Non sappiamo ancora se la bellissima Camila Morrone, sua fidanzata dal 2017, sfilerà al suo fianco.

Intanto la coppia è stata paparazzata fuori dall’Hotel Martinez nella località in questi giorni capitale mondiale del gossip, oltre che del cinema. Leonardo DiCaprio è stato già ribattezzato dai media il perfetto “Instagram boyfriend“, dato che era intento a scattare foto alla modella in posa con il suo cellulare, scatti che probabilmente finiranno sul profilo social della sua nuova fiamma. Come una coppia normale, i due scattano foto, sorridono, e si fanno immortalare sullo smarthphone chiedendo l’aiuto di un passante. Non siamo abituati a vedere Leo fuori dal set, dato il suo carattere schivo che lo porta a desertare ogni red carpet.

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono conosciuti a fine 2017, e in molti – visto il loro affiatamento – parlano di un matrimonio imminente. Ebbene sì, l’eterno fidanzato d’America, che ha cambiato tantissime ragazze, potrebbe essere pronto per il grande passo.

Intanto aspettiamo Leo al cinema dal prossimo 26 luglio, con Once Upon a Time in Hollywood, pellicola che racconta le vicissitudini di un giovane attore e la sua controfigura nella Hollywood di fine anni ’60, ma anche l’omicidio della moglie di Roman Polanski, Sharon Tate, e quattro suoi amici ad opera di seguaci di Charles Manson.