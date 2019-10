Letiza Ortiz come Kate Middleton: seduce con pizzi e trasparenze

La Regina di Spagna Letizia Ortiz è da anni considerata una delle donne più eleganti del mondo. Sobrietà ed eleganza sono i tratti distintivi della ex giornalista, ormai quarantasettenne, che come sempre appare splendida accanto al marito, il Re Felipe IV, e alle due figlie Sofia e Leonor in occasione di una parata militare.

Letizia Ortiz per l’occasione ha indossato un abito rosa in pizzo trasparente color pastello molto simile a quello scelto da un’altra regina di stile, Kate Middleton, in occasione del Royal Ascot 2019. L’abito infatti è costituito da una blusa, con maniche lunghe trasparenti sulle quali sono ricamate delle farfalle, che poggia su una gonna in tulle e seta semi-trasparente e decorata con motivi geometrici. Così come Kate Middleton, anche Letizia sceglie un abito sì trasparente ma iper femminile in grado sedurre ma con garbo. Un incanto di stile ed eleganza.

La Regina di Spagna per la parata ha scelto di vestire anche una volta una creazione di Felipe Varela, uno dei suoi stilisti preferiti, e ha completato il look con delle scarpe nude con fascia in plastica trasparente Steve Madden e una clutch, di una tonalità più intensa di rosa, firmata Magrit. Per finire Letizia Ortiz ha scelto un paio di orecchini rosa in argento e ha optato per un semplice chignon che slanciava la minuta silhouette.

Accanto alla Regina, le due figlie Sofia di 12 anni e Leonor di 13. La prima aveva un abito color Tiffany mentre la primogenita Leonor aveva l’outfit rosa pastello coordinato a quello della mamma.