La Regina di Spagna Letizia Ortiz sceglie un look floreale firmato Massimo Dutti per la messa di Pasqua. Con la famiglia reale al completo, Letizia opta per una mise semplice e elegante, confermandosi icona di stile. Al fianco del Re Felipe, Letizia Ortiz indossa, infatti, un abito blu scuro con fantasia floreale sul bianco e sul rosa chiaro.

Nonostante la pioggia a Palma di Maiorca, l’abito della Regina era perfetto per l’occasione. Il brand spagnolo Massimo Dutti è solo uno dei tanti del suo paese indossati da Letizia Ortiz, che esalta sempre i marchi e gli stilisti spagnoli. Con il blu – si sa- non si sbaglia mai, e la fantasia floreale è ideale in una giornata primaverile. Il prezzo? L’abito è acquistabile online in sconto a 99 sterline, circa 114 euro.

La Regina Letizia Ortiz indossa spesso abiti low budget, pur non perdendo mai la sua classe. Capelli sciolti, un make-up essenziale e un grande sorriso. Irrinunciabili i tacchi alti, che completano il look insieme alla pochette rosso scuro. Data la pioggia al suo arrivo, Letizia Ortiz portava un ombrello blu, in tinta con l’abito.

La Regina di Spagna e sua suocera, la Regina Emerita Sofia, appaiono in armonia e sorridenti, anche con le piccole Leonor e Sofia. La guerra tra le due, portata avanti secondo indiscrezioni da Letizia Ortiz, sempre poco gentile ed elegante in pubblico con la Regina Sofia, sembra essersi assopita.

I look delle Principesse Leonor e Sofia sono abbinati a quelli delle due Regine: Leonor, la maggiore, che ha tenuto il suo primo discorso pochi mesi fa, indossa un completo blu come la mamma. Sofia, la più piccola, invece, opta per il rosa, come la nonna dalla quale prende il nome.