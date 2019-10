Letizia Ortiz: look insolito per l’incoronazione dell’Imperatore Naruhito

Insoliti e stravaganti ma allo stesso tempo eleganti: il look e l’acconciatura scelti dalla regina di Spagna Letizia Ortiz per l’incoronazione dell’imperatore giapponese Naruhito spiccano rispetto a quelli adottati dagli altri invitati (2000 ospiti da 190 nazioni tra cui si contano anche il principe Carlo, Maxima d’Olanda e la regina Mathilde del Belgio).

Letizia Ortiz ha infatti scelto un abito in seta con fantasia floreale firmato dalla stilista spagnola Matilde Cano. La fantasia potrebbe rappresentare un omaggio di Letizia ai giardini zen giapponesi. La Regina ha scelto ancora una volta un abito dal costo contenuto: 339 euro. Ma quello che ha più stupito è stata la scelta di indossare una larga fascia per capelli, rosa scuro, firmata dalla stilista spagnola Nana Golmar. Non una tiara, che non era prevista dal protocollo, ma una fascia per capelli, un po’ come fa spesso Kate Middleton che, come tradizione britannica comanda, ha indossato in passato deliziosi fascinator o cerchietti (come quello del battesimo di Archie).

Letizia Ortiz ha completato il look con una clutch rosa firmata Carolina Herrera e con gioielli appartenenti alla collezione reale ma che non aveva mai indossato prima. La collana di diamanti ha una storia molto particolare: fu creata dalla regina Vittoria Eugenia con i diamanti che le venivano regalati dal marito re Alfonso XII. Ogni volta che ne riceveva uno in dono lo aggiungeva alla collana che divenne talmente lunga da arrivare fino alla vita. In tempi recenti è stata divisa in due parti, quella più lunga è parte dell’eredità di re Juan Carlos. La parte più corta è quella indossata da Letizia, che l’ha abbinata a un sontuoso paio di orecchini di diamanti e smeraldi appartenenti alla regina Sofia.