La Regina di Spagna Letizia Ortiz si ispira a un look di Meghan Markle, scegliendo lo stesso vestito di jeans per il viaggio in Mozambico. In visita ufficiale, infatti, la sovrana indossa un abito blu denim firmato Carolina Herrera da 750 euro, che ricorda molto quello della Duchessa di Sussex della scorsa estate.

Letizia Ortiz si trova nel paese dell’Africa meridionale per un viaggio ufficiale di due giorni per visitare i territori recentemente colpiti dai cicloni. La Regina di Spagna, che da qualche settimana porta fiera i primi capelli bianchi, non rinuncia al blu, suo colore preferito, e neanche a Carolina Herrera. Proprio il brand spagnolo aveva vestito Meghan Markle, la scorsa estate, in occasione di una gara sportiva.

L’abito in denim è quasi identico, lineare, con cinta in vita e senza spacchi laterali. Quello della Duchessa di Sussex, però, era della linea principale, ed era costato circa 2000 euro. Di una linea più economica quello della Regina, che non disdegna mai outfit eleganti ma low budget.

Letizia Ortiz e Meghan Markle sono al momento le due icone europee dello stile, soffiando lo scettro a Kate Middleton. Il look della Regina di Spagna è completato da una piccola clutch blu scuro e scarpe scamosciate dello stesso colore. Trucco semplice e capelli sciolti, l’essenzialità è sempre un segno distintivo di Letizia Ortiz.

L’ex giornalista, con un look decisamente più casual e comodo, ha poi fatto visita agli ospedali spagnoli in Mozambico, come il Manhiça Health Center e l’Health Research Center of Manhiça, importanti centri internazionali per la battaglia contro malattie come la malaria e la tubercolosi.