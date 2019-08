Letizia Ortiz, il Re Felipe e le figlie Leonor e Sofia sono in vacanza a Palma di Maiorca, e DireDonna vi racconta tutti i look della Regina di Spagna. Estiva, colorata, molto easy, Letizia è tra le più seguite per i suoi outfit, spesso low cost, e non ha deluso neanche in questa occasione dimostrandosi una Regina di stile anche nel tempo libero. Con lei in vacanza la Regina Sofia, con la quale sembra finalmente pace fatta.

La pausa della famiglia reale spagnola sull’isola di Palma di Maiorca è iniziata con la regata La Copa del Rey MAPFRE. Il leggero abito bianco di Letizia Ortiz è firmato Adolfo Domínguez, mentre i sandali allacciati sono di mint&rose. Il brand spagnolo è noto per il suo gusto molto estivo e ispirato ai temi e ai colori del Mediterraneo. Occhiali da sole Carolina Herrera e una piccola borsa bianca di Furla completano il primo look.

Letizia, le figlie Leonor e Sofia e la Regina Sofia sono state poi fotografate durante una passeggiata. La Regina di Spagna indossava una jumpsuit smanicata verde militare di Mango, con espadrillas firmate Uterque. Tanti brand nuovi e mai indossati prima, un’ottima scelta per dare visibilità a giovani stilisti o a quelli meno noti sul mercato. La borsa in paglia è una realizzazione di Whittelily, modello Letizia Mini, proprio dedicato alla Ortiz.

Un look più seducente quello scelto da Letizia per la rappresentazione de Il lago dei cigni all’Auditorium di Palma di Maiorca. Lo spettacolo è stato messo in scena dal Balletto di Mosca. Non conosciamo il brand dell’abito bianco e nero, le scarpe invece sono firmate Manolo Blahnik.

Per la cena con il resto della famiglia reale spagnola, Letizia Ortiz ha scelto un abito fiorato sul bianco con stampe rosa. Non si conosce il designer, mentre le scarpe sono nuovamente mint&rose. Gli orecchini sono stati disegnati da Gold&Roses, brand di gioielli molto amato dalla Regina di Spagna.