Letizia Ortiz ha scelto un look casual chic con tanto di sneakers per il primo giorno di scuola delle Principesse Leonor e Sofia. La Regina di Spagna ha accompagnato le figlie, insieme al Re Felipe, presso l’istituto privato Nuestra Señora de los Rosales, a Madrid. Letizia, molto emozionata, si aggiunge a Kate Middleton e Charlene di Monaco, mamme super orgogliose per il ritorno tra i banchi di scuola dei Royal Babies.

Un look non tanto insolito per la Regina, che riesce sempre ad alternane momenti di alta moda a outfit più comodi, ma pur sempre chic. E così, con un blazer a quadri sul grigio con disegni geometrici verde pastello e sfumature sul rosa, Letizia Ortiz detta ancora la moda.

Il suo outfit sarà di tendenza per l’autunno 2019. Il blazer, versatile e comodo, firmato Sandro Paris, sarà uno degli acquisti must dei prossimi mesi, da abbinare alle sneakers per sdrammatizzare il look. Per completarlo la Ortiz ha scelto, infatti, leggins neri e scarpe ginniche firmate Hugo Boss.

Le Principesse Leonor e Sofia, invece, indossano le tradizionali divise della loro scuola, con maglione, gonna a pieghe, calze e scarpe, tutto rigorosamente in sfumature di blu navy. La più piccola ha iniziato il primo anno di scuola media, mentre per la grande si trova all’ultimo anno in questo istituto.

Leonor si appresta a nuovi importanti impegni nei prossimi mesi, affacciandosi al suo futuro ruolo di Regina di Spagna. Infatti nel mese di ottobre terrà un discorso durante l’importante Premio Principe delle Asturie, a Olviedo, tradizione per i Reali sin dal 1981. Piccole Regine crescono!