Letizia Ortiz Vs Kate Middleton: Regine di stile a confronto

La Regina di Spagna Letizia Ortiz e la Regina Maxima d’Olanda hanno incontrato Kate Middleton e la Famiglia Reale inglese a Londra per l’importante cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera: ed è subito confronto tra Regine di stile.

Più vintage e simili tra loro i look di Kate Middleton e Letizia di Spagna. Più moderno quello della Regina Maxima in rosa. La cerimonia si è tenuta come di consueto nella cappella di Saint George al castello di Windsor.

Infatti il Re Felipe di Spagna e il Re Willem-Alexander d’Olanda fanno parte di questo ordine cavalleresco. Il nobilissimo Ordine della Giarrettiera è uno dei più antichi del Regno Unito. Istituito nel Medioevo, resta ancora oggi un pilastro per la monarchia inglese. L’ordine, con a capo la Regina, prevede solo 24 membri, che si siano contraddistinti per il loro impegno in Gran Bretagna, più membri extra, come sovrani di altri stati. Il Re Felipe e il Re Willem-Alexander hanno ricevuto l’investitura dalla Regina stessa rispettivamente nel 2017 e nel 2018.

Kate Middleton, una delle Lady dell’Ordine della Giarrettiera, ha indossato un abito cappotto bianco di Catherine Walker per l’occasione. Una “rivisitazione moderna di un look anni ’50“, come spiega il brand stesso riguardo al modello. L’abito color aviorio è in lana crêpe, con abbottonatura centrale e finiture di merletti neri. La Duchessa di Cambridge indossava uno dei suoi cappelli neri preferiti, disegnato da Sylvia Fletcher, già scelto nel 2011 e nel 2016. La clutch nera è di Stuart Weitzman, abbinato a pump nere di Prada. Gli orecchini di perle sono firmati Collingwood.

La Regina di Spagna Letizia Ortiz è stata sicuramente la più elegante, e i colori del suo outfit richiamavano quelli di Kate Middleton. L’ex giornalista, che ha appena festeggiato 15 anni di matrimonio con il Re Felipe, ha scelto un brand spagnolo, Cherubina. Richiami vintage, come accennato prima, per un look bon ton, che per molti, però, la invecchia. Se, infatti, Letizia ultimamente ci ha abituati a qualcosa di più audace, e alle similitudini con Meghan Markle, questo abito di seta grigio con ricami stilizzati neri è differente dal solito. Scarpe Prada, come Kate, e copricapo con veletta Black Peony, dello stesso brand dell’abito.

Più moderna senza dubbio la Regina Maxima d’Olanda. Il suo abito rosa, firmato Claes Iversen, casa di moda di Amsterdam, spicca, e la rende solare come sempre. Maxima sorride tanto, come in ogni occasione, cosa che la fa soprannominare sul web la Regina più felice d’Europa.

Tornando in casa Windsor, Camilla, Duchessa di Cornovaglia, indossava un abito rosa firmato Anna Valentine. Anche i Principi Carlo, Andrea, Edoardo e William fanno parte dell’Ordine della Giarrettiera.

Sophie, Contessa di Wessex, che ha a lungo chiacchierato con Letizia Ortiz, ha indossato un completo bianco e rosso corallo di Suzannah e un cappello di Jane Taylor.