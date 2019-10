Libri per bambini: i 15 titoli più belli da regalare a Natale

DireDonna ha fatto una selezione dei titoli tra i più bei libri per bambini da regalare a Natale 2019. Tra classici intramontabili e novità del momento, abbiamo scelto 15 imperdibili libri dal catalogo Amazon.

I giovani lettori hanno davanti a sé un mondo infinito di storie da esplorare, tra fantasia, romanzi per adolescenti e fiabe senza tempo. Non possiamo non citare Il Piccolo Principe, per poi passare a Harry Potter e arrivare alla Famiglia Addams, al cinema in occasione di Halloween.

Quali libri scegliere per ogni età? Alcuni sono adatti a lettori esperti, altri a bambini che per la prima volta leggono un libro da soli.

Dopo avervi mostrato le migliori favole sul Natale, ecco i romanzi imperdibili sotto l’albero quest’anno.

15 libri per bambini per Natale 2019

Il Piccolo Principe (Antoine de Saint-Exupéry)

Che lo si legga da bambino o da adulto, Il Piccolo Principe non può non piacere, anzi assume un significato diverso in ogni fase della vita. Nei piccoli lettori, anche alle prime armi, per ampliare la fantasia e imparare il senso dell’amicizia.

Prezzo consigliato: 10,00 euro

I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore (William Joyce)

Questo splendido libro illustrato racconta la storia di Morris Lessmore, amante dei libri e delle storie che un giorno, mentre scrive un racconto sulla sua vita, viene portato in un mondo fantastico da un uragano. Dal cortometraggio Premio Oscar nel 2012.

Prezzo consigliato: 16,00 euro

Il Gruffalò – Gruffalò e la sua piccolina (Julia Donaldson e Axel Scheffler)

Questo cofanetto racchiude due dei racconti sul Gruffalò, un vero e proprio classico moderno che negli ultimi anni è stato protagonista anche di spettacoli teatrali e rappresentazioni cinematografiche. Storie in rima con splendide illustrazioni.

Prezzo consigliato: 24,06 euro

Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 (Francesca Cavallo, Elena Favilli)

Tornano le bambine ribelli con un secondo volume, dopo il grande successo di pubblico del primo libro. Nuove storie, nuovi personaggi e sicuramente il regalo perfetto per le piccole lettrici che hanno amato il precedente.

Prezzo consigliato: 19,00 euro

Labirinti intorno al mondo (Sam Smith)

Questo simpatico volume illustrato conduce i vostri bambini in un giro intorno al mondo grazie a questi labirinti che permetteranno loro di conoscere tante cose dai 5 continenti restando nella loro cameretta.

Prezzo consigliato: 9,90 euro

Alzati, Martin. Ballata di Martin Luther King (Roberto Piumini)

Attraverso la poesia e le illustrazioni questo libro fa rivivere la vita del grande Martin Luther King, leader della lotta non violenta per i diritti civili, dalla sua adolescenza alla tragica scomparsa. In modo semplice viene raccontato un grande uomo che ha cambiato la storia.

Prezzo consigliato: 16,00 euro

La famiglia Addams. Il romanzo del film (Calliope Glass)

Il film e questo libro arriveranno insieme il 31 ottobre, quindi segnatevi questa data. La famiglia più mostruosa del cinema diventa un libro, con illustrazioni che narrano le vicende del nuovo film d’animazione.

Prezzo consigliato: euro

Il grande libro dei mostri e altre creature fantastiche (Loreius Artorius)

Un simpatico libro alla scoperta di miti, leggende e storie del terrore con i mostri, umanoidi, giganti e creature fantastiche più famose di sempre. Accanto ai racconti più noti troverete nuove storie sulle giornate tipo di esseri come il Minotauro e gli elfi.

Prezzo consigliato: 24,90 euro

Tea Stilton: La grotta delle stelle (Tea Stilton)

Una nuova avventura per la sorella di Geronimo Stilton. Tea e le sue amiche volano in Nuova Zelanda per scoprire la famigerata Grotta delle Stelle, tra misteri, leggende e preziosi fossili da portare in salvo.

Prezzo consigliato: 15,80 euro

Mary Poppins (Pamela Lyndon Travers)

Un classico intramontabile. Scoprite la vera storia della bambinaia più famosa di sempre, con avventure inedite per chi ha solo visto il film della Disney. Adatto a tutte le età.

Prezzo consigliato: 12,00 euro

Harry Potter e la pietra filosofale (J.K. Rowling)

Per i nuovi lettori ecco il primo capitolo della saga che continua ad appassionare amanti dei libri di tutte le età. Harry Potter non sa di essere un bambino speciale, anzi, la sua convivenza con gli zii e il cugino è davvero un incubo, fino al giorno in cui una lettera cambia per sempre il suo destino.

Prezzo consigliato: 10,00 euro

Il meraviglioso mago di Oz (L. Frank Baum)

Dalle praterie del Kansas alla Città di Smeraldo, il viaggio fantastico di Dorothy ha appassionato generazioni di lettori ed è adatto anche ai vostri bimbi più piccoli. All’interno della copertina di questa edizione un poster che si trasforma in gioco da tavolo.

Prezzo consigliato: 7,90 euro

La fabbrica di cioccolato (Roald Dahl)

Un concorso indetto dalla fabbrica di cioccolato di Wonka mette in agitazione tutto il paese: chi troverà il biglietto d’oro nelle tavolette potrà far visita alla fabbrica. Un classico per ragazzi, ritornato molto in voga negli ultimi anni dopo la trasposizione cinematografica con Johnny Depp.

Prezzo consigliato: 9,00 euro

Piccole donne (Louisa May Alcott)

Certi libri non passano mai di moda, per questo abbiamo voluto includere Piccole Donne nella nostra lista (che tornerà presto al cinema). Quattro sorelle decidono di affrontare le avversità della vita e della guerra con tenacia e spirito di iniziative. Per raccontare un mondo di valori spesso dimenticati.

Prezzo consigliato: 9,50 euro

Piccoli Brividi: Il pupazzo parlante (Robert L. Stine)

I Piccoli Brividi degli anni ’90 sono tornati con una nuova ristampa di vecchie avventure amate da una intera generazione. Il pupazzo parlante è uno dei classici più celebri di questa collana, e forse uno dei più spaventosi per i piccoli lettori.

Prezzo consigliato: 5,90 euro