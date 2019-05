Kristen Stewart ha reso omaggio a David Bowie al Met Gala 2019 con il suo beauty look e i suoi capelli. In tanti si sono domandati a cosa si ispirasse l’outfit dell’attrice in occasione della grande serata di moda e beneficenza. Durante il Met Gala 2019, ispirato al tema Camp nella moda, Kristen Stewart ha sfoggiato, infatti, un nuovo look davvero insolito.

Con un abito bianco e nero firmato Chanel l’attrice di Charlie’s Angels omaggia una delle icone anni ’70 e ’80 dello stile Camp: David Bowie. A svelarci tutto su Instagram, specie riguardo il beauty look, sono l’hair-stylist Adir Abergel e il colorista Daniel Moon.

Si parte da radici scure, soprattutto dietro la nuca, ripese da ciocche sui lati, platino sopra la testa e ciocche rosso e arancione vibrante, che sfuma in un giallo acceso, come le sopracciglia. Queste sono sottolineate da una striscia bianca appena sotto l’arcata. Smalto rosso rigorosamente Chanel. Il beauty look è stato realizzato dalla make-up artist Jillian Dempsey.

L’outfit Chanel è invece composto da top nero e pantaloni bianchi a vita alta, entrambi di paillette. Una grande cinta cinge la vita. Scarpe bianche con zeppa e varie collane e pendeti bianchi e neri completano questo look glam rock.

Siamo sicuri che David Bowie, grande ispirazione per il look Camp, avrebbe gradito questo omaggio.