Look ufficio: i migliori outfit per l’autunno

Un look ufficio in linea con le tendenze della moda Autunno-Inverno 2019/2020 che sia formale e originale insieme? Gli outfit delle celebrities quando sono lontane dai red carpet possono essere un interessante spunto se si è attenti non solo ai trend di stagione ma anche alla conformazione del proprio fisico.

Alcune star e nobildonne, come Amal Clooney e Meghan Markle, sono costrette dal loro ruolo ad avere un guardaroba molto variegato per quanto riguarda gli abbinamenti per look da giorno; altre, come Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e Charlize Theron, sanno giocare sapientemente con i vestiti, piegando i diktat della moda alle proprie esigenze, abbinando scarpe e borse in modo sempre molto personale.

Ecco 5 outfit per l’autunno delle attrici da copiare per creare look ufficio.

Look ufficio: copiare Jennifer Aniston

I pantaloni culotte sono uno dei must di questo autunno: Jennifer Aniston li interpreta indossandoli con una t-shirt nera e sandali. L’accessorio? Le collane girocollo sovrapposte in oro.

Il consiglio della redazione: le più freddolose possono agilmente sostituire i sandali con un paio di décolleté nere.

L’outfit di Gwyneth Paltrow per l’ufficio

Super classica Gwyneth Paltrow tra le strade di New York: l’attrice ha scelto un tailleur nero con pantalone crop e giacca tuxedo con revers abbinati a un body grigio perla. Ai piedi stringate di vernice a punta.

Il consiglio della redazione: per regalare all’outfit una sferzata di colore il body può essere scelto in verde lime o ruggine.

Il look di Meghan Markle

Dalla Duchessa del Sussex un suggerimento tutto da copiare per indossare la gonna di pelle: il modello a sigaretta rosso può essere portato con un maglione a v di cachemire color borgogna e décolleté in suede a punta ton sur ton.

Il consiglio della redazione: l’outfit può essere declinato anche in altri colori di tendenza quest’anno, come il verde, il bluette e il rosa pastello.

Il look ufficio come Amal Clooney

È l’avvocata più chic di New York e ogni suo look, sia un tailleur scelto per uno speech all’Onu o un longdress da red carpet, sta a confermarlo: per una piovosa giornata autunnale Amal Clooney ha optato per un abito midi viola, décolleté nere e un impermeabile giallo limone, bianco e nero.

Il consiglio della redazione: chi non ha dimestichezza con gli abbinamenti di colori può virare l’impermeabile in un classico nero, in tinta con le scarpe.

Charlize Theron: outfit d’autunno per l’ufficio

Il vostro ufficio segue la regola del Casual Friday? Il look da copiare è quello di Charlize Theron: pantalone flare bianco e top nero, abbinati a scarpe a punta nere e una faux fur colorata caldissima e divertente.