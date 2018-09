Democratizzare la bellezza: è quanto si propone di fare L’Oréal Paris x Isabel Marant, la nuova collezione make-up nata dalla collaborazione tra Isabel Marant, una tra le più grandi stiliste internazionali self-made, e L’Oréal Paris. Wanted, la linea di rossetti, blush, illuminante, mascara e ombretti in vendita in esclusiva su Amazon, si candida dunque a portare i look delle sfilate nella vita di tutti i giorni.

“Ho sempre interpretato la moda prêt-à-porter e non potrei essere più emozionata di questa opportunità di creare una collezione make-up con L’Oréal Paris“, da detto Isabel Marant.

Non è la prima volta che il mondo della moda incontra quello della bellezza: ultimo, in ordine cronologico, Olivier Rousteing, che lo scorso anno ha realizzato, sempre il brand parigino, L’Oréal Paris x Balmain Paris, 12 rossetti in limited edition dalle originali nuance create nel colore e nel design dalla visione beauty dello stilista.

Prezzi e caratteristiche di L’Oréal Paris x Isabel Marant

Stavolta? Sono 5 i prodotti make-up di L’Oréal Paris x Isabel Marant disponibili su Amazon in limited edition: rossetti, blush, illuminante, mascara e ombretti, smart e multiuso, che incarnano perfettamente gli essenziali della bellezza parigina.

Smile, il Rossetto Color Riche Matte è disponibile in 7 nuance dal finish matte; 2 nude (Bastille Whistle e La Seine Shadow), 3 rossi (Saint Germain Road, Palais Royal Field e Pigalle Western) e 2 prugna (Belleville Rodeo e la Butte Marshall) (12,99 euro circa). Amaze, Gloss & Blush è il prodotto 2-in-1 da applicare su labbra e guance, ideale per esaltare la naturale bellezza dell’incarnato e donare un’allure fresca e spigliata. Unica la nuance, Sheer Pink (12,99 euro circa). Smoke, la palette di ombretti dalle 2 nuance intense pensata per valorizzare lo sguardo con un look smokey dal risultato sofisticato. Da applicare semplicemente con i polpastrelli per look effortless-chic (13,99 euro circa). Wanted, mascara trasparente che amplifica e separa le ciglia una ad una per valorizzarle naturalmente. Definisce la forma di ciglia e sopracciglia creando un effetto wet naturale (9,90 euro circa). Shine, l’illuminante Anytime Glow dalla calda nuance rosa pesca che esalta, ravviva e scolpisce tutte le tonalità di pelle. La texture in crema si trasforma in polvere a contatto con la pelle, attenuando le imperfezioni in un solo tocco (13,99 euro circa).

La campagna di Wanted L’Oréal Paris x Isabel Marant

È una cowgirl moderna la donna indipendente per cui Isabel Marant ha pensato per la sua collaborazione con L’Oréal Paris e disegnare la sua prima collezione di make-up.

Così, l’irriverente mondo del selvaggio west arriva nella sofisticata Parigi nel video della campagna diretta da Dexter Navy, filmmaker di fama internazionale dexter navy, e delle immagini del celebre fotografo spagnolo Nico Bustos: quattro donne dalla forte personalità, uniche nella loro bellezza, si preparano fiere a una sfida nella Ville Lumière.

“Il video unisce il mondo dell’eclettico Far West all’eleganza di Parigi per raccontare donne indipendenti, coraggiose e open-minded. Riflette il mio desiderio di vestire donne di tutto il mondo, con le loro caratteristiche e diversità. Una visione unica e inclusiva che condivido profondamente con L’Oréal Paris con l’obiettivo di dare a tutte le donne il potere e la fiducia in se stesse di cui hanno bisogno per sentirsi libere di essere quello che vogliono“, ha spiegato Isabet Marant.