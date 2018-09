Pur essendo la figlia di Madonna, Lourdes Maria Ciccone Leon ha finora tenuto un profilo molto più basso della sua ingombrante madre, fino ad oggi: la 21enne debutta in passerella alla New York Fashion Week. Insomma, se la pop star le mode le ha sempre dettate, la figlia ha invece deciso di farle proprie sfilando per la prima volta.

La primogenita della cantante è apparsa infatti durante lo show Gypsy Sport per la collezione Primavera 2019. Lourdes Maria indossava un reggiseno di conchiglie e catene coperto di perline, jeans strappatissimi a vita bassa (con la biancheria intima che spuntava dai pantaloni e ammiccava agli anni 2000) e un paio di voluminose sneakers. Un look che lasciava poco all’immaginazione, completato da un paio di ultra sottili occhiali da sole e delle extension di piume verdi tra i capelli.

Anche se si tratta del suo debutto ufficiale in passerella, non è la prima volta che Lourdes partecipa alla Settimana della moda nella Grande Mela: a settembre 2016 era già in prima fila accanto a sua madre durante la sfilata Primavera 2017 di Alexander Wang e a seguire aveva partecipato anche al party. La figlia di Madonna e dell’attore Carlos Leon ha anche recitato in spot di campagne pubblicitarie, prima per la fragranza Pop di Stella McCartney, poi collaborando alla campagna MadeMe di Converse.

Esattamente come Madonna, Lourdes Maria ha frequentato l’Università del Michigan e sembra che ora stia cominciando a calcare le orme della madre sotto i riflettori. Diventerà la nuova Kaia Gerber? Staremo a vedere.