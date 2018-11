Sguardo al top con le palette ombretti del make-up Autunno-Inverno 2018/2019: dai look opachi a quelli ultra glitter, le tendenze trucco di stagione sono all’insegna della libertà e della personalizzazione.

Tante le palette che richiamano le tavolozze degli anni Ottanta, vera mania della moda di quest’anno. I viola si accostano al viola e rosso, blu e verde, arancione e fucsia, suggerendo abbinamenti azzardati. Ricca l’ispirazione che arriva dalle tonalità gioiello più brillanti come il bronzo, da abbinare all’intensità del borgogna e alla profondità del verde bosco, per un trucco occhi in stile foliage prezioso.

Accanto ai svariati colori saturi, che si posano sulle palpebre e sulla rima cigliare inferiore, immancabili le proposte ideali per un make-up nude.

Da Dior a Chanel, passando per Shiseido e Lancôme, fino a Gucci e Yves Saint Laurent, scopriamo le 10 palette ombretti del Autunno-Inverno 2018/2019 preferite dalla redazione.