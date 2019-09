Maleficent II: trama, cast e data di uscita nelle sale

Angelina Jolie torna a vestire i panni di Malefica nel nuovo film live action Disney Maleficent II. Al suo fianco torna Elle Fanning nella parte di Aurora. New entry nel cast Michelle Pfeiffer, che rivediamo nel cinema fantasy dopo Ladyhawke e Stardust.

La pellicola in Italia avrà il nome di Maleficent – Signora del Male, e verrà presentata a Roma in anteprima europea il prossimo 7 ottobre. Il film è diretto da Joachim Rønning, che sostituisce Robert Stromberg, regista della prima pellicola del 2014.

Vediamo insieme la trama, il cast e la data di uscita nelle sale di Maleficent II.

Trama

Questo secondo film sviluppa il rapporto tra Malefica e Aurora, che dovranno capire se possono essere una vera famiglia, pur non avendo rapporti di sangue. Nella Brughiera ci sono nuove minacce, mentre il regno è in festa per le nozze imminenti di Aurora con il Principe Filippo.

Due terre così si uniranno, ma una nuova guerra è dietro l’angolo, e rischierà di allontanare le due protagoniste. La Regina Ingrith, madre del Principe, sarà uno dei loro maggiori ostacoli in questo cammino.

Il cast

Angelina Jolie ha subito confessato che le era mancato il personaggio di Malefica: “Le donne devono imparare ad essere più cattive, come lei, se serve per farsi rispettare e ottenere ciò che meritano“. L’attrice quindi non ha dubbi sul ruolo fondamentale della cattiva più cattiva di sempre. Elle Fanning, che all’epoca del primo film aveva solo sedici anni, torna con nuove consapevolezze e più esperienza nei panni di Aurora.

La vera sorpresa è la nuova antagonista di Maleficent II, Michelle Pfeiffer, che interpreta la temibile Regina Ingrith, madre del Principe Filippo. Quest’ultimo cambia volto: Brenton Thwaites, impegnato su un altro set, lascia il posto a Harris Dickinson.

Nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville.

Data di uscita nelle sale

Maleficent – Signora del Male arriverà nelle sale italiane il prossimo 17 ottobre, con un giorno di anticipo rispetto ai cinema americani. Il trailer completo del film è stato rilasciato lo scorso 8 luglio.