La nuova mania da beauty addicted? Viene dall’est e si chiama manicure russa. Da qualche anno, la dry manicure, questa nuova tecnica che non prevede che le mani siano messe in acqua prima di procedere, impazza, malgrado non tutti siano d’accordo sul suo utilizzo e soprattutto in tanti sconsigliano vivamente di realizzarla a casa senza ricorrere a personale esperto.

Volete sapere tutto dell’ultima passione delle appassionate di nail art? Ecco cos’è la manicure russa.

Cos’è la manicure russa