Marc Jacobs e il suo compagno Char Defrancesco si sono sposati il 6 aprile a New York, e star e grandi nomi della moda e dello spettacolo hanno partecipato al matrimonio dello stilista. Cerimonia blindatissima, seguita da un grande ricevimeto al The Grill di Manhattan, con Naomi Campbell, Kate Moss, Kaia Gerber e le sorelle Gigi e Bella Hadid.

Lo stilista ha optato per un abito verde foresta per l’occasione, disegnato da Ralph Fitzgerald per Huntsman, completato da stivali Gucci, mentre Defrancesco ha scelto per un completo in velluto con un papillon coordinato. Il matrimonio di Marc Jacobs sarà sicuramente ricordato anche per il grande numero di ospiti famosi che vi hanno partecipato.

Bella e Gigi Hadid hanno scelto dei completi pantalone firmati Marc Jacobs, così come Kaia Gerber, avallando il nuovo trend di indossare tailleur pantaloni ai matrimoni.

Invece la scelta di Kate Moss è ricaduta su un abito lungo bordeaux di Janice Wainwright. Al suo fianco, in un scintillante mini abito color oro, sua figlia Lila, 16 anni.

Molto eccentrico invece l’outfit di Rita Ora, con stampe gialle e azzurre su un abito vintage di Saint Laurent.

Anche l’attrice Christina Ricci era presente alla cerimonia, con un abito azzurro dai richiami vintage.

La modella Emily Ratajkowski punta a un giallo molto acceso, con un abito in seta che accarezzava le sue curve e dalla scollatura profondissima, che lasciava ben poco all’immaginazione.

Helena Christensen punta sul classico, con un abito scuro con dei ricami in pizzo. Stampe floreali per Anna Wintour, in occhiali da sole anche durante la serata, of course.

Presenti, tra gli altri, anche Justin Theroux, ex marito di Jennifer Aniston, la modella Christy Turlington con il marito Ed Burns, Bette Midler, Debbie Harry, Debi Mazar e la rapper Lil’ Kim.

A rubare la scena a tutti però è stata Naomi Campbell. La Venere nera indossava una mantella ornata di strass, con un body sexy trasparente e pantaloni abbinati. L’outfit proviene dalla collezione Autunno-Inverno 2019/2020 di Balmain.

I due sposi hanno condiviso tante immagini delle nozze sui social. Marc Jacobs ha scritto su Instagram a proposito del suo matrimonio: “I pinguini hanno un solo compagno per la vita, un grande esempio di fiducia e fedeltà“.

Gli sposi si sono frequentati per tre anni prima di fidanzarsi lo scorso aprile. Marc Jacobs ha scelto un luogo insolito per la proposta di matrimonio a Char Defrancesco: il loro fast food messicano preferito.