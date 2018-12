Ha creato un profumo su misura per Madonna e uno per Carolina di Monaco, linee per hotel e resort di extra lusso e una sua collezione di fragranze esclusive apprezzate e premiate anche all’estero: Maria Candida Gentile è il naso italiano che tutto il mondo ci invidia.

Il suo atelier affacciato sull’Arno, a Firenze, è uno scrigno prezioso che accoglie caldo i suoi ospiti, tra flaconi di essenze pregiate in cui trovare le note che più si attagliano al proprio io. Formata a Grasse, città della Provenza da sempre celebre come capitale dei profumi (è a Grasse, d’altronde, che Coco Chanel fece creare il suo Chanel n.5), ha sviluppato negli anni un suo personale approccio alla creazione, che le ha permesso di entrare nel gotha dei maîtres parfumeurs.

“In un periodo difficile della mia vita, già trentenne, mi sono trasferita in Val d’Aosta, in una baita in alta montagna, a Champoluc. La mia vicina di casa era una sorta di curandera che mi ha iniziato al potere curativo delle piante e degli odori. Ho capito in quegli anni quanto i profumi possano aiutare le persone e influiscano sulla psiche grazie alle emozioni e ai ricordi che fanno nascere. Così, dopo gli studi a Grasse dove ho approfondito le sfumature di ogni odore con un’insegnante molto brava, ho iniziato a lavorare come naso indipendente“, racconta.

Menta, rosa, lavanda, arancia, gelsomino, l’erba, sono solo alcuni degli ingredienti che Maria Candida Gentile utilizza per regalare sfumature diverse ai suoi profumi: “Lavoro come fossi un pittore, utilizzando gli ingredienti in diverse diluizioni per dare più o meno intensità alla pennellata. È la natura a ispirarmi, ma anche un ricordo o una emozione“.

Se i profumi su misura – prodotti esclusivi, riservati a una clientela luxury, che potremmo definire di Haute Couture – sono realizzati da Maria Candida Gentile dopo una serie di incontri, per conoscere la personalità, il territorio, le emozioni del committente, le fragranze della linea prêt-à-porter si trovano invece in vendita online, sul sito del naso toscano, e in alcuni punti vendita selezionati. La scelta non sarà facile, ma seguendo l’istinto e il feeling con i diversi accordi si potrà sicuramente incontrare una fragranza capace ora di rassicurare ora di regalare sex appeal ora di coccolare.

Profumi e fragranze su misura di Maria Candida Gentile: caratteristiche e prezzi