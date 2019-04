La maschera capelli grassi deve essere in grado di assorbire il sebo in eccesso, dalla radice fino alle punte e rendere i capelli leggeri e luminosi più a lungo possibile.

Quando la chioma si presenta lucida e appesantita, diventa fondamentale usare gli ingredienti giusti per un trattamento mirato a contrastare una produzione eccessiva di sebo in prossimità del cuoio capelluto. In questo senso, i rimedi naturali fai da te sono tanti, ma esistono anche tanti prodotti di bellezza che possono venire incontro.

L’argilla è l’ingrediente ideale per un trattamento idoneo ai capelli grassi, come la menta che, grazie alle sue proprietà astringenti, è un’ottima base per la preparazione di una maschera.

Ecco la top 5 dei migliori prodotti secondo la redazione di DireDonna.

1. Argilla Ghassoul in polvere Samarkand

L’argilla Rhassoul o Ghassoul è per eccellenza uno dei cosmetici 100% naturali più amati. Il suo nome deriva dall’arabo significa lavarsi; essa è infatti un’argilla saponifera di origine vulcanica (Hectorite) estratta esclusivamente dal massiccio dell’Atlante in Marocco e utilizzata dal XII secolo come polvere detergente e purificante per viso, corpo e capelli.

Pro : fissa e assorbe le particelle di grasso e le impurità che vanno poi rimosse con l’acqua. Rispetta la barriera idrolipidica della pelle e dei capelli

: fissa e assorbe le particelle di grasso e le impurità che vanno poi rimosse con l’acqua. Rispetta la barriera idrolipidica della pelle e dei capelli Consigli d’utilizzo: in un recipiente mettere la quantità necessaria di ghassoul secondo l’uso che si darà e coperto con acqua. Lasciare riposare per cinque minuti e quindi mescolare fino a ottenere una pasta cremosa o oleosa

Prezzo consigliato: 20 euro. Scopri se è in sconto.

2. Maschera Equilibrante di Bio’s

Agli estratti naturali di Bardana, Ippocastano, Ortica e Lavanda. L’estratto di Ippocastano favorisce la micro circolazione cutanea e contribuisce ad aumentare l’afflusso di sostanze nutritive, contribuendo a migliorare lo stato generale del bulbo e dei capelli. L’Ortica e la Bardana hanno proprietà antisettiche e contribuiscono al riequilibrio della cute.

Pro : proprietà decongestionanti e tonificanti che conferiscono al prodotto un’azione balsamica e rinfrescante

: proprietà decongestionanti e tonificanti che conferiscono al prodotto un’azione balsamica e rinfrescante Consigli d’utilizzo: distribuire su capelli bagnati, massaggiare la cute e risciacquare. Da diluire

Prezzo consigliato: 17 euro. Scopri se è in sconto.

3. Maschera Tè Verde e Menta di Intea

Maschera per capelli grassi che lascia la chioma leggera e profumata a lungo, senza appesantirli.

Pro : fragranza prolungata alla menta

: fragranza prolungata alla menta Consigli d’utilizzo: da applicare dalle punte fino alle radici e lasciare agire qualche minuti

Prezzo consigliato: 13 euro. Scopri se è in sconto.

4. Erilia Sensicare Maschera Sebo Assorbente

Per cute con eccessiva secrezione sebacea, capelli grassi e unti. La crema-impacco svolge un’azione assorbente, condizionante in grado di mantenere il capello morbido, facile da pettinare ma non unto. Non appesantisce.

Pro : effetto profondo ad azione normalizzante, rinfrescante e purificante. Azione fragranza prolungata

: effetto profondo ad azione normalizzante, rinfrescante e purificante. Azione fragranza prolungata Consigli d’utilizzo: applicare sulla cute e su capelli tamponati e lasciare in posa 3 minuti quindi risciacquare con abbondante acqua tiepida

Prezzo consigliato: 40 euro. Scopri se è in sconto.

5. Maschera all’argilla L’Oréal Paris Elsève

I capelli grassi e pesanti sono causati dalla presenza di sebo sul cuoio capelluto e radici. Per un cuoio capelluto pulito con radici leggere e sollevate. I capelli sono delicatamente purificati, profondamente idratati e resteranno vigorosi per 72 ore, come se fosse il primo giorno di lavaggio.

Pro : assorbe l’oleosità e purifica il cuoio capelluto per donare radici perfette e leggerissime

: assorbe l’oleosità e purifica il cuoio capelluto per donare radici perfette e leggerissime Consigli d’utilizzo: usare prima dello shampoo su capelli asciutti, applicare il prodotto sulle radici, ciocca per ciocca, in modo da coprire tutta la testa. Lasciare agire 5 minuti prima del risciacquo

Prezzo consigliato: 5 euro. Scopri se è in sconto.