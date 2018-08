Il matrimonio Fedez Chiara Ferragni si avvicina a grandi passi: “Can’t wait“, continua a postare la fashion blogger più famosa d’Italia e il tempo in effetti stringe. Si conoscono sempre maggiori dettagli sul matrimonio di Chiara Ferragni: dall’abito da sposa agli invitati, dalla partecipazione alla location di Noto. Pochissime ore e la coppia dei Ferragnez dirà il suo “sì” davanti al mondo intero. Certo non muoverà i numeri del Royal Wedding tra Meghan Markle e il Principe Harry, ma di certo se ne parlerà a profusione.

D’altronde sarà difficile non parlare di un’unione che è stata sin dall’inizio sotto i riflettori, a cominciare da quando, il 7 maggio 2017, Fedez (alias Federico Leonardo Lucia) durante il concerto all’Arena di Verona, in smoking, si è inginocchiato per chiedere la mano alla sua bella, con cui ha avuto un figlio, Leone, il 19 marzo 2018.

A poche ore dalla cerimonia, ecco tutto quello che sappiamo su data, location, abito da sposa e ospiti delle nozze tra la it girl cremonese e il rapper milanese.

CAN’T WAIT Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 6, 2018 at 6:50 PDT

La data del matrimonio

Chiara Ferragni e Fedez si diranno il fatidico “sì” il primo settembre a Noto, in Sicilia, capitale del barocco siciliano, un omaggio alle origini siracusane della it girl. Poi, seguiranno ben 3 giorni di festeggiamenti. La fashion blogger è già atterrata in Sicilia con baby Leone per approntare gli ultimi dettagli, mentre Fedez dovrebbe arrivare domani.

Noto: la location

Chiara e il piccolo Leone sono arrivati alla Dimora delle Balze, il luogo scelto dalla coppia per celebrare il matrimonio e per il ricevimento. Si tratta di una struttura ricettiva immersa nel verde, distante una ventina di chilometri dalla città siciliana, in cui la coppia soggiornerà insieme ai familiari. I “Ferragnez” stanno cercando di mantenere il massimo riserbo sulla cerimonia. Gli invitati stano arrivando, ma l’accoglienza ufficiale sarà venerdì sera, 31 agosto, per la festa privata che si terrà a Palazzo Nicolaci. Oggi sono comparsi i primi accorgimenti, come un enorme pannello, alto circa 7 metri, che ha chiuso alla vista l’interno della Loggia del Mercato, parte posteriore del Palazzo Nicolaci. La festa, sembra, sarà in perfetto stile Coachella Festival. La wedding planner avrebbe avuto mandato di trasformare la località siciliana in un scenografico pezzo di California tra musica, flower power, ruote panoramiche e consolle di deejay sparse ovunque. Menù e vini saranno solo siciliani in onore della città che ha fatto innamorare la coppia: i vini sono quelli di Feudo Maccari, cantina che sorge nei pressi di Vendicari, mentre il catering è affidato ad una impresa specializzata in grandi eventi. La cerimonia sarà con rito civile e sarà officiata da un delegato del sindaco di Noto Corrado Bonfanti: ancora sconosciuto il nome, ma dovrebbe essere un amico della coppia, quindi quasi sicuramente una celebrity.

L’abito da sposa di Chiara Ferragni

Finalmente svelata la firma sull’abito da sposa di Chiara: Dior. L’annuncio su Instagram, acclamato da quasi 300mila ‘like’, è accompagnato da una foto che ritrae la futura sposa assieme a Maria Grazia Chiuri, direttore creativo della maison. “Mistero svelato – scrive la Ferragni – mi vestirò con un abito personalizzato Dior haute couture di Maria Grazia Chiuri. Spero che vi piaccia, Maria Grazia ha davvero creato l’abito dei miei sogni”. In fondo, l’immancabile hashtag #TheFerragnez. A vestire Fedez, invece, sarà Donatella Versace, come già rivelato qualche settimana fa. E sempre sul social, ma soltanto nelle ultime ore, il rapper ha mostrato un dettaglio molto particolare del suo look da matrimonio: i gemelli.

Gli ospiti delle nozze

Lunghissimo l’elenco di vip invitati alle nozze, che hanno ricevuto l’invito in stile pop-up con i fenicotteri rosa voluto dalla coppia per le partecipazioni. Si comincia venerdì sera con una festa privata nelle dorate stanze di Palazzo Nicolaci, con circa 150 ospiti attesi, molti dei quali personaggi famosi del mondo dello spettacolo tra cui Ilary Blasi e Francesco Totti, la paraolimpica Bebe Vio, l’amico collega di Fedez J-Ax, Bianca Balti e Paris Hilton, Manuel Agnelli, giiudice di X Factor, Mara Maionchi e e anche lo youtuber Luis. Previsti il rapper J-Ax, Dark Polo Gang e Manuel Agnelli, a fianco di Fedez nella nuova edizione di X Factor. Tutti i dettagli più sensibili restano avvolti nel mistero: una clausola-penale da 15 mila euro è stata voluta dalla coppia per eventuali spifferi ed anticipazioni. Grande assente sarà Fabio Rovazzi, ex amico dello sposo, con il quale Fedez ha interrotto i rapporti da ormai un po’ di tempo, mentre Francesca Ferragni (la sorella maggiore ha seguito le orme paterne lavorando nello studio dentistico di famiglia) e Valentina Ferragni (la minore, fashion blogger da quasi 2 milioni di follower) saranno le testimoni della sposa.

La lista nozze

Nessuna gara per il “miglior regalo di nozze”: la coppia ha scelto infatti di attivare una campagna su GoFundMe.com e raccogliere fondi tra gli invitati da devolvere a una causa, rigorosamente scelta tra le stories di Instagram ricevute in queste settimane dai fan. “Vogliamo cogliere l’occasione di poter aiutare in concreto uno o più dei nostri fan – hanno spiegato i futuri coniugi – quindi non donare a una onlus, ma direttamente a una causa meritevole di uno di voi”. Tutte le storie sono state inviate in queste settimane alla mail charity@theferragnez.com. Solo una, la più meritevole, proposta dai followers o dai loro cari, sarà interamente finanziata con le donazioni degli invitati al matrimonio.