È tempo di social wedding, il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, vale a dire tre giorni di festeggiamenti a Noto, in Sicilia, tra Palazzo Nicolaci, il salone degli Specchi di palazzo Ducezio e la Dimora delle Balze, conditi da inviti in formato 3d, patatine brandizzate The Ferragnez, una ruota panoramica per apprezzare le bellezze barocche della cittadina siciliana e un abito da sposa da sogno firmato Dior: tutto all’insegna della poca sobrietà a cui la coppia ha abituato i suoi milioni di ammiratori.

Fuori dal web continuano a impazzare le polemiche per il volo Alitalia che ha portato gli invitati da Milano a Noto e per il gate “prestato” alla coppia (esposto del Codacons all’Enac incluso) , ma nel comune del siracusano – complice forse il volume altissimo che sembra aver funestato le strade fino a tarda notte – le beghe della politica sembrano non interessare nessuno. A tener banco, piuttosto, indiscrezioni sulla festa in stile Coachella, ipotesi sul menù, scommesse su modello e colore dell’abito da sposa, in attesa di vedere il documentario sulle nozze, che l’influencer ha preparato per tutti i suoi fan.

L’abito da sposa Dior

Una nuvola di tulle bianca per la creazione di Maria Grazia Chiuri per Dior, con maniche lunghe, corpetto ricamato e gambe scoperte in un elegante spacco laterale. Lungo velo a coprire lo chignon basso e volto visibilmente commosso.

Make-up targato Lancôme, di cui la Ferragni è testimonial, e realizzato da Manuele Mameli. Delizioso il bouquet, di piccoli fiorellini bianchi.

L’abito di Fedez e gli abiti delle damigelle

Non solo Dior Haute Couture: tanti gli stilisti scelti per accompagnare il gran giorno: Versace per Fedez (al secolo Federico Leonardo Lucia), in smoking scuro e rosa bianca all’occhiello.

Alberta Ferretti per le damigelle, con gioielli Chopard.

L’abito di Chiara Ferragni per il party pre-matrimoniale

È di Prada, realizzato su misura per lei, l’abito indossato da Chiara Ferragni per il party di benvenuto ai 160 invitati che lei e Fedez hanno dato la sera prima delle nozze a Palazzo Nicolaci a Noto: un modello in gazar rosa decorato con cristalli trasparenti. Decorazioni dorate e perle metalliche ad arricchire lati e la profonda scollatura a V; una borsa in rete argento e pesca e sandali in seta color pesca per il tocco finale al look.

The Ferragnez: i numeri del matrimonio